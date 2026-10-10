Paul George, le joueur le plus surpayé de l’histoire de la NBA ?

La distinction s'avère pour le moins paradoxale. Neuf fois All-Star et six fois membre d’une All-NBA Team, Paul George s’est imposé comme l’un des ailiers majeurs de sa génération. Pourtant, selon un classement publié vendredi par HoopsHype, le joueur de 36 ans serait le basketteur le plus surpayé de l’histoire de la NBA.

Who are the most overpaid players in NBA history?



We used our Real Value metric to find out. pic.twitter.com/c2Ff218ddD — HoopsHype (@hoopshype) 9 octobre 2026

Pour établir cette hiérarchie, le média s’appuie sur son indicateur « Real Value », estimant la valeur marchande d’un joueur en fonction de ses performances. Selon ses calculs, PG a été surpayé lors de dix de ses seize saisons dans la ligue.

Les chiffres avancés par HoopsHype sont éloquents. La valeur cumulée de la carrière de Young Trece est estimée à 258,2 millions de dollars, contre 407,9 millions de dollars de salaires perçus. Le média évalue ainsi à près de 150 millions de dollars l’écart entre sa rémunération totale et la valeur calculée de ses performances.

Deux dernières saisons en dent de scie

D'ailleurs ce sont surtout ses deux dernières saisons en carrière qui viennent alourdir ce bilan. Selon Frank Urbina, journaliste pour HoopsHype, Paul George aurait été surpayé de 85,2 millions de dollars sur cette période, avec un écart maximal de 44,4 millions en 2024-2025.

En effet, sur son passage à Philadelphie, Playoff-P n'a pas su offrir les garanties attendues. D'abord pour cause de blessure, seulement 41 matchs de saison régulière disputés en 2024-25 et 37 l'an passé. Mais aussi en terme de performance puisque l'ailier sort tout simplement de ses pires saisons en NBA avec 16,7 points et 5,3 rebonds de moyenne.

Paul George appreciation post:



Elite two-way play in the first round. pic.twitter.com/hWYKiAqC9o — NBACentral (@TheDunkCentral) 3 mai 2026

Le Hall of Fame lui tend les bras

Malgré tout, l'ancien joueur des Clippers pourrait bien faire partie du Hall of Fame à la fin de sa carrière. Basketball-Reference estime que Paul George possède 97,8% de chance de rejoindre le gratin de l'histoire de la ligue. A vrai dire, avant d'être un joueur abonné à l'infirmerie, PG-13 s'est affirmé comme l'un des meilleurs two-way player de la grand ligue.

Grâce à cette polyvalence, le Californien a terminé troisième du classement du MVP et du meilleur défenseur de l’année en 2018-2019, après une saison à 28 points, 8,2 rebonds, 4,1 passes décisives et 2,2 interceptions de moyenne.

Throwback to OKC Paul George —



Handles were so smooth. 😮‍💨



(via @Ballislife)



pic.twitter.com/5jcDRTiyxe — Hoop Central (@TheHoopCentral) 5 novembre 2025

De plus, son palmarès comprend également quatre sélections dans une All-Defensive Team. De quoi démontrer que PG à son meilleur niveau demeure l'un des meilleurs joueurs de sa génération, sans débat possible.

La rançon d'un passé glorieux

Plutôt que de dire que l'ailier de 36 ans constitue le joueur le plus surpayé de tous les temps, il semble plus convenable de dire que l'ancienne icône des Pacers continue de s'enrichir sur sa grandeur passée. Toutefois, si les franchises NBA lui offrent autant d'argent c'est aussi car elles croient en lui, à l'image des Celtics. Boston l'a fait venir cet été pour épauler Jayson Tatum après le départ de Jaylen Brown.

Ainsi, Paul George devrait une nouvelle fois incarner le rôle de seconde option offensive dans une équipe ambitieuse. A lui de faire taire ses détracteurs et de montrer que même à plus de 35 ans et deux saisons difficiles, Playoff P demeure l'un des joueurs les plus talentueux de la ligue.