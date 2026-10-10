Matas Buzelis rassurant sur sa blessure à la cheville

La pré-saison des Bulls a failli connaître une première contrariété. Opposée aux Grizzlies vendredi, la franchise de l'Illinois a vu Matas Buzelis quitter ses coéquipiers en cours de rencontre après s’être tordu la cheville droite. Une sortie prématurée que le joueur n'a pas voulu dramatiser après la rencontre.

Injury Update: Matas Buzelis (right ankle) is out for the remainder of tonight's preseason game vs Memphis. pic.twitter.com/RehaCJ0RvP — Chicago Bulls (@chicagobulls) 10 octobre 2026

L’incident s’est produit après moins de cinq minutes de jeu dans le premier quart-temps. Après avoir contré Jaylen Wells, Matas Buzelis a mal réceptionné son saut et s’est tordu la cheville droite. Malgré une démarche prudente, le Lituanien a poursuivi la rencontre avant d’être finalement pris en charge par le staff médical des Bulls au cours du deuxième quart-temps.

La franchise de Chicago a ensuite affirmé ne pas vouloir prendre de risque avec son ailier de 21 ans et que celui-ci ne reprendrait pas le match. Ainsi Lil Buzi Vert a terminé avec six points à 3/6 au tir en 12 minutes de jeu.

Matas is grabbing his ankle after getting this block. pic.twitter.com/37FTafJvVm — Ross Pins (@chisportsross) 10 octobre 2026

Thiago Splitter peu loquace

Après la défaite de son équipe (104-100), l'entraîneur des taureaux, Thiago Splitter, a reconnu ne pas disposer d’informations précises sur l’état de santé de son ailier. Le technicien est également resté évasif sur la possibilité de voir le Lituanien accompagner l’équipe lors de ses prochains déplacements.

De son côté, Matas Buzelis s’est montré nettement plus optimiste sur son état de santé. Le joueur a minimisé l’importance de sa blessure, estimant que sa sortie relevait avant tout d’une décision de précaution.

Matas Buzelis says his ankle injury is not bad at all, and that he expects to travel for Sunday in Denver. pic.twitter.com/gC80PxTRa0 — Joel Lorenzi (@JoelXLorenzi) 10 octobre 2026

Buzelis espère être de retour dès dimanche

« Ce n’est rien de grave, c’est juste une décision judicieuse », a expliqué le joueur après la rencontre. « C’est la pré-saison, juste quelques douleurs, rien d’alarmant. »

D'ailleurs, le joueur de 2,03m a même affiché son envie de retrouver rapidement les parquets : « Je vais essayer de jouer, je déteste rater des matchs et tout ça, donc je pense que je serai prêt pour dimanche. »

Les Bulls doivent encore disputer plusieurs rencontres de préparation, avec des déplacements prévus à Denver et à Milwaukee avant de retrouver Chicago pour leur dernier match face aux Timberwolves. Le statut de Matas Buzelis reste à confirmer, mais ses déclarations laissent espérer une absence limitée.

Le front office peut lâcher un grand ouf de soulagement, l'effectif reste au complet à deux semaines du début de la saison.