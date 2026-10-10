Un ancien intérieur de Cholet et du Portel rebondit en Lituanie

Emmanuel Nzekwesi poursuit son tour d'Europe. L'intérieur néerlandais a officiellement rejoint la Juventus Utena, qui évolue en première division lituanienne (LKL). Le club a annoncé son recrutement jeudi 8 octobre, dans le cadre d'un réajustement de son secteur intérieur.

Cette arrivée intervient après la séparation à l'amiable avec l'Américain Brandon Huntley-Hatfield, dont l'aventure en Lituanie n'aura duré que quatre rencontres de championnat. Ce dernier tournait à 2 points et 5 rebonds de moyenne en LKL.

Avec Emmanuel Nzekwesi, la formation entraînée par Laimonas Eglinskas récupère un intérieur expérimenté, habitué aux compétitions européennes. La Juventus Utena présente un bilan de deux victoires pour deux défaites en championnat et vient également de débuter sa campagne de BCL par un revers contre Malaga.

Une saison productive en Roumanie

Avant de rejoindre la Lituanie, Emmanuel Nzekwesi évoluait au CSM CSU Oradea, en première division roumaine. Il y a réalisé un exercice 2025-2026 solide, contribuant au parcours de son équipe jusqu'en finale du championnat et de la Coupe nationale.

En championnat, le Néerlandais a compilé 13,6 points, 5,2 rebonds et 1,1 passe décisive de moyenne en 30 rencontres.

PROFIL JOUEUR Emmanuel NZEKWESI Poste(s): Pivot Taille: 203 cm Âge: 29 ans (05/09/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Fiba Europe Cup PTS 15,1 #39 REB 6,2 #40 PD 1,6 #203

Il s'est également distingué sur la scène européenne. En neuf rencontres de FIBA Europe Cup, l'intérieur a enregistré 15,1 points, 6,2 rebonds, 1,6 passe décisive et 1,2 interception de moyenne.

Des performances qui ont convaincu les dirigeants lituaniens de miser sur son expérience pour renforcer leur raquette.

Deux saisons en Betclic ÉLITE, au Portel puis à Cholet

Emmanuel Nzekwesi est bien connu des observateurs du championnat français. Après sa formation universitaire à Oral Roberts, aux États-Unis, il avait commencé sa carrière professionnelle aux Pays-Bas, à Leiden, avant de rejoindre Mons-Hainaut en Belgique.

C'est en 2022 qu'il découvre la Betclic ÉLITE sous les couleurs de l'ESSM Le Portel. Dans le Nord, il réalise une première saison convaincante avec 15 points, 6 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne en 28 rencontres.

Ses performances lui permettent ensuite de rejoindre Cholet Basket pour l'exercice 2023-2024. Son rôle y est toutefois moins important, avec 8,3 points et 3,7 rebonds de moyenne en environ 16 minutes.

Emmanuel Nzekwesi (Le Portel) - Emmanuel Nzekwesi (Cholet) · Betclic ELITE 2022-2023 Comparaison statistique entre deux joueurs Emmanuel Nzekwesi Emmanuel Nzekwesi MJ 28 32 PTS 15 8,3 REB 6 3,7 PD 1,6 0,9 IN 0,9 0,6 CO 0,5 0,3

Après son passage en France, l'international néerlandais a poursuivi sa carrière entre Israël, Pologne et Roumanie, avant cette nouvelle destination en Lituanie.

À 29 ans, Emmanuel Nzekwesi retrouve ainsi la Basketball Champions League, compétition qu'il avait déjà disputée avec Cholet et le Śląsk Wrocław. Une expérience supplémentaire pour un joueur qui continue de s'installer dans le paysage du basketball européen.