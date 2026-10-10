Stephen Curry sur les difficultés actuelles des Warriors : "Je ne suis pas idiot"

Stephen Curry ne ferme pas les yeux sur les difficultés actuelles des Warriors. À l’aube de sa 18e saison en NBA, le meneur de 38 ans sait que sa franchise a perdu de sa superbe depuis son sacre en 2022. Mais alors que les critiques se multiplient sur la gestion de l’effectif, le quadruple champion préfère regarder devant lui plutôt que de chercher des responsables.

Interrogé par Bonta Hill, de NBC Sports Bay Area, lors du camp d’entraînement des Warriors à Hawaï, Steph a reconnu que certaines décisions prises après le dernier titre n’avaient pas porté leurs fruits.

« Je ne suis pas idiot. Je sais ce que cela signifie, cette période que nous avons eue après 2022, où nous avions la possibilité de nous améliorer, d’intégrer de nouveaux talents, et certaines choses ont fonctionné, d’autres non », a expliqué le meneur californien.

Stephen Curry comprend les critiques, sans accabler la direction

En effet, depuis leur dernier titre quatre ans plus tôt, la franchise basée à San Francisco peine à retrouver son statut de prétendante au championnat. La saison dernière, Golden State a terminé avec 37 victoires pour 45 défaites, manquant les playoffs après une campagne marquée par les blessures.

Dans ce contexte, l’intersaison relativement calme des Dubs a alimenté les interrogations sur leur capacité à offrir à Stephen Curry un effectif suffisamment compétitif.

Stephen Curry Poste : Meneur

Taille : 191 cm

Âge : 38 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Golden State Warriors Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 26,5 #12 REB 3,5 #245 PD 4,7 #59

Si le meneur pourrait tout à fait en vouloir à ses dirigeants, le meilleur shooteur de l'histoire ne souhaite pas leur imputer l'entière responsabilité des résultats. D'ailleurs « On ne sait toujours pas comment nous allons terminer ce parcours », a rappelé le Chef.

Une concurrence mieux préparée

Le joueur de 38 ans reconnaît volontiers que sa franchise ne figure plus parmi les favoris pour le titre, notamment face à des concurrents de l’Ouest disposant d’effectifs plus jeunes et plus profonds. Le double MVP estime toutefois que les blessures ont largement pesé sur les dernières saisons de son équipe.

Les Warriors misent désormais sur la continuité, avec un effectif vieillissant et donc plus sujet aux blessures. Le défi de Steve Kerr et de tout son staff sera de maintenir Stephen Curry à son meilleur niveau tout en trouvant suffisamment de relais pour lui épargner quelques-uns des 82 matchs de saison régulière.

« Je veux gagner »

Ainsi, malgré les difficultés actuelles, Baby Face Assassin dispose toujours de grandes ambitions. « J’ai eu une carrière et un parcours exceptionnels. Je veux gagner. Tout le reste n’a pas vraiment d’importance pour moi dans mon évaluation de nos saisons. »

Les Warriors ont peut-être perdu leur statut de favoris, mais le quadruple champion NBA n’entend pas revoir ses objectifs à la baisse. Pour lui, seul le résultat final permettra de juger si cette équipe devait se renforcer ou non.