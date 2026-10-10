NM1 : Théo Bouteille brille avec 31 points, Angers s'impose sur le fil, première pour le Pays Salonais Basket 13, le résumé de la 5e journée

Neuf rencontres de la 5e journée de Nationale Masculine 1 se sont disputées ce vendredi 9 octobre 2026. Entre les 31 points de Théo Bouteille avec le SCABB, la victoire d'Angers d'un petit point contre Toulouse et les cinq succès à l'extérieur, retour sur une soirée riche en enseignements dans les deux poules.

Loon-Plage domine Besançon dans le dernier quart-temps (82-77)

Mené de trois points après 30 minutes (60-63), Loon-Plage a renversé Besançon grâce à un dernier quart-temps remporté 22-14. Brian Dawson a conduit les Nordistes avec 19 points et 6 passes décisives, bien épaulé par Clément Peinte (17 points, dont 4 tirs à 3-points) et Nathan Jeanne (15 points).

En face, Hugo Boumpoutou a livré une prestation complète avec 14 points, 12 rebonds et 5 passes décisives pour 23 d'évaluation, tandis qu'Augustinas Venckus a terminé meilleur marqueur bisontin avec 18 points. Malgré ces performances, le BesAC concède une quatrième défaite en quatre journées de championnat.

Théo Bouteille porte le SCABB à Charleville-Mézières (71-86)

Le SCABB a signé une victoire convaincante dans les Ardennes, porté par un Theo Bouteille particulièrement adroit. L'arrière a inscrit 31 points en seulement 28 minutes, à 12/15 aux tirs, dont 2/2 à 3-points, pour 29 d'évaluation.

Hugo Desseignet a également pesé avec 17 points, 8 passes décisives et 5 rebonds, tandis que Moustapha Diop a ajouté 12 points et 8 rebonds. En tête à la pause (46-35), les visiteurs ont porté leur avance à 16 points après trois quart-temps (63-47). Les 19 points de Thomas Klein n'ont pas suffi à Charleville-Mézières.

Le Pays Salonais prend le dessus sur LyonSO (62-78)

Le Pays Salonais Basket 13 a construit son succès dès la première période, remportée 49-33, avant de gérer son avance après la pause.

Pays Salonais Basket 13

Dalil Hadi s'est illustré avec 18 points, 8 rebonds et 6 passes décisives pour 22 d'évaluation, tandis que Thomas Laurent a apporté 12 points et 7 passes. Les visiteurs ont également dominé la bataille du rebond (42 prises à 34). Malgré les 18 points et 7 rebonds pour 26 d'évaluation d'Axel Dossou, LyonSO a souffert de son manque d'adresse extérieure, avec seulement 2 tirs à 3-points réussis sur 18 tentatives. Le club sudiste remmporte sa première victoire de la saison après 3 revers.

Angers arrache une victoire d'un point contre Toulouse (90-89)

Dans la rencontre la plus serrée de la soirée, Angers a pris le meilleur sur Toulouse après avoir abordé le dernier quart-temps avec quatre points de retard (66-70).

Steve Robinson a terminé meilleur marqueur avec 25 points, dont 4 tirs à 3-points, tandis que Grégory Bengaber a réalisé une prestation complète : 10 points, 10 passes décisives, 7 rebonds et 23 d'évaluation. Les Angevins ont notamment dominé le rebond (42 à 25), captant 19 rebonds offensifs. Côté toulousain, les 20 points de Tre Jackson et le double-double de Matthias Flosse (17 points, 10 rebonds) n'ont pas suffi.

NM1 - Journée 5 Angers 90 Toulouse 89

A noter la bonne rentrée de Louis Marnette avec 14 points en seulement 18 minutes.

Vitré prend sa revanche sur Tours (72-76)

Battue par Tours au premier tour de la Coupe de France (92-85) en septembre, l'Aurore de Vitré a cette fois pris le dessus sur les Tourangeaux.

Les Bretons ont construit leur succès en première période (42-35), avant de résister au retour de leurs adversaires. Alexandre Fanchini a été le principal artisan de la victoire avec 21 points, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 22 d'évaluation, tandis qu'Alex Sobel a ajouté 15 points et 4 contres. Tours a pourtant largement dominé au rebond (48 à 33), avec notamment 14 prises de Moulaye Sissoko, dont 10 offensives. Les 20 points de Jules Gibey n'ont pas permis au TMB d'inverser la tendance.

NM1 - Journée 5 Tours 72 Vitré 76

Rennes retrouve le chemin de la victoire contre Les Sables d'Olonne (95-89)

Après un début de rencontre offensif (33-24 au premier quart-temps), Rennes a conservé l'avantage pour s'imposer face aux Sables d'Olonne. Les Rennais comptaient 13 points d'avance à l'entame du dernier quart-temps (78-65), avant de résister au retour vendéen.

Camille Jean (16 points, 6 passes décisives) et David Amarh (16 points, 6 rebonds) ont terminé meilleurs marqueurs de l'URB, devant Zayd Yahiaoui (15 points). Rennes a notamment réussi 11 de ses 24 tentatives à 3-points. En face, Florian Fortas a inscrit 18 points, tandis qu'Alexis Dargenton a réalisé un double-double avec 12 points et 11 rebonds pour 23 d'évaluation.

Demaree King guide Tarbes-Lourdes contre Chartres (80-74)

Tarbes-Lourdes a fait la différence dès la première période, remportée 47-37, avant de contenir Chartres après la pause.

Demaree King s'est particulièrement illustré avec 21 points, dont un remarquable 6/8 derrière l'arc, pour 21 d'évaluation. Guillaume Valayer a également contribué au succès avec 12 points, 7 rebonds et 20 d'évaluation, tandis que Mike Benhamed a ajouté 13 points. Chartres a pu compter sur Jonathan Mkamba (16 points, 8 rebonds) et Théo Lefebvre (14 points, 7 passes), mais a été pénalisé par son adresse aux lancers francs : seulement 12 réussites sur 25 tentatives.

NM1 - Journée 5 Tarbes-Lourdes 80 Chartres 74

Boulogne-sur-Mer renverse Saint-Vallier après la pause (84-89)

Saint-Vallier semblait bien parti après avoir rejoint les vestiaires avec six points d'avance (42-36). Mais Boulogne-sur-Mer a complètement inversé la dynamique dans le troisième quart-temps, remporté 28-14, pour prendre les commandes avant les dix dernières minutes.

Aaron Deloney a livré une prestation particulièrement complète avec 16 points, 6 rebonds et 6 passes décisives pour 24 d'évaluation, bien accompagné par Bubu Palo (14 points). Malgré les 24 points de Darhius Nunn et les 16 points d'Olivier Yao-Delon, Saint-Vallier n'a pas réussi à refaire son retard dans le dernier acte.

Fougères fait craquer Lorient dans le derby breton (61-70)

Le Pays de Fougères Basket est allé chercher un succès important sur le parquet du CEP Lorient, jusque-là invaincu à domicile en championnat.

Les visiteurs ont pris les commandes dès la première période (48-34), mais Lorient est revenu à quatre longueurs après trente minutes (56-60). Les Morbihannais ont ensuite totalement calé offensivement, n'inscrivant que 5 points dans le dernier quart-temps. Kevin Bichard a été le meilleur marqueur fougerais avec 18 points, devant Romain Dardaine (15) et Clement Poncet-Leberre (13). Victor Mopsus s'est distingué à la création avec 8 passes décisives, tandis que Fidelis Okereke et Maxime Choplin ont inscrit 12 points chacun pour Lorient.

Ce samedi soir suite de la cinquième journée de NM1 avec Mulhouse Mustangs vs Orchies au programme.