Maxime Raynaud sort sur fauteuil roulant en pré-saison, une grave blessure au genou est crainte

C’est la mauvaise nouvelle de la nuit, voire de toute la pré-saison en ce qui concerne les joueurs français en NBA. Maxime Raynaud (2,16 m, 23 ans) pourrait avoir subi une lourde blessure, lors du troisième match de préparation qui opposait ses Sacramento Kings aux Golden State Warriors. S’il est trop tôt pour établir un diagnostic, les images ne sont pas rassurantes. Pour cause, le pivot français a été évacué… sur fauteuil roulant.

À l’image, le choc semble presque anodin. Un simple écran posé pour que son coéquipier rookie Darius Acuff Jr se débarrasse de Steph Curry, mais celui-ci ne se passe pas comme prévu. Le haut du corps de Raynaud est bousculé par le contact, mais sa jambe ne bouge pas, avec son pied droit ancré au sol. Résultat : c’est le genou qui encaisse tout le choc et semble subir une torsion.

Maxime Raynaud With A Knee Injury, That’s Not What You Want To See.



Get Well Soon. 🙏 pic.twitter.com/lQ6NJwKwWB — SM Highlights (@SMHighlights1) 11 octobre 2026

Sur la diffusion TV, on entend le Français crier, preuve de la douleur immédiate qu’il a ressentie. Il est resté quelques minutes au sol, avec ses coéquipiers à ses côtés. Lors de son évacuation sur fauteuil roulant, l’ex-nanterrien a fait un geste au personnel médical : ses deux mains jointes décalées de gauche à droite, comme pour imiter la torsion de son genou.

Slow motion angle of the injury to Maxime Raynaud from my vantage point. https://t.co/1cItG58Aq2 pic.twitter.com/PeSey5vxGK — Sean Cunningham (@SeanCunningham) 11 octobre 2026

Et quelques minutes plus tard, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le journaliste Anthony Slater, qui était présent au match, a vu Maxime Raynaud au niveau du vestiaire visiteur du Chase Center. Le pivot français n’était plus en fauteuil roulant mais en béquilles, avec de la glace autour du genou, et toujours incapable de poser le pied au sol. Le propriétaire des Kings Vivek Ranadive et le GM Scott Perry sont venus l’enlacer et le consoler, comme s’ils se doutaient de la nature de la blessure.

Le sophomore, tout juste élu dans la All-Rookie Second Team l'année dernière, n'est plus revenu du match, et les Kings ont confirmé une blessure au genou. Il faudra attendre les déclarations après la rencontre du staff, et les examens médicaux qui vont suivre. Mais une longue absence est malheureusement l’issue probable pour le Français…

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