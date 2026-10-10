Jamais deux sans trois pour Cholet ! Large vainqueur de l'Hapoël Holon en BCL mercredi après avoir disposé de Nancy à Gentilly, les Maugeois ont validé leur première victoire de la saison devant leurs supporters.

Un succès court mais convaincant des Choletais, qui ont résisté au réveil tardif de l'Elan Béarnais à la Meilleraie.

Entame maîtrisée malgré l'absence du capitaine choletais

Cholet Basket a immédiatement pris les commandes de la rencontre sans jamais véritablement abandonner son leadership, le promu palois n'ayant mené que pendant 12 petites secondes. Privé pour la première fois de son pivot et capitaine Miralem Halilovic, écarté des parquets pour plusieurs semaines en raison d'une fracture au doigt, le collectif de Fabrice Lefrançois a posé des bases solides dès le premier quart-temps (22-17), grâce à l'activité de Lynn Kidd (6 points) et de Malcolm Cazalon (9 points, 5 rebonds, 4 passes décisives).

Le matelas d'avance n'a fait que gonfler pour les Maugeois, qui ont rejoint les vestiaires devant de 11 points (44-33). L'occasion d'apprécier une nouvelle sortie convaincante d'Amadou Fall cette semaine. Après ses 15 points infligés à Holon, l'arrière en signe 8 (à 3/3 à 2-points), aux côtés de son grand ami Aaron Towo-Nansi. Le petit meneur totalise de son côté 11 points et 4 passes, dont une bien sentie pour son coéquipier des Bleuets.

Réveil tardif pour l'Elan Béarnais

Au retour des vestiaires, Pau-Lacq-Orthez a affiché un visage plus conquérant. Portés par un Justin Briggs dominateur dans la peinture face à ses anciens coéquipiers (18 points, 12 rebonds) et l'adresse à longue distance du capitaine Bastien Pinault (12 points, 4/8 à 3-points), les hommes de Mickaël Hay ont progressivement refait leur retard. Les Béarnais sont même revenus à trois petites longueurs au milieu du troisième quart-temps (55-52), faisant passer un frisson dans les travées de la Meilleraie.

Mais Digué Diawara est resté un homme froid, pour doucher le promu. Chirurgical sur la ligne des lancers francs (12/13), l'expérimenté intérieur a porté CB du haut de ses 17 points. Son chantier a été consacré d'un réveil également tardif de Noah Locke (12 points), enterrant tout espoir de remontada béarnaise depuis les 3-points (85-79).

Malgré une réaction encourageante en seconde période, l'Élan Béarnais concède une troisième défaite et reste en quête de son premier succès dans l'élite. Le promu tentera de débloquer son compteur samedi prochain, au Palais des Sports, lors de la réception de Saint-Quentin. De son côté, Cholet Basket confirme son excellente dynamique avant un duel à haut niveau le week-end prochain face à Chalon, large vainqueur du SLUC Nancy.