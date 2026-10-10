Yannis Morin marque son premier 3-points en NBL, mais le Phoenix craque dans le derby

Yannis Morin et South East Melbourne ont de nouveau subi la loi de Melbourne United. Deux semaines après une lourde défaite (61-86), le Phoenix a cette fois livré une rencontre beaucoup plus disputée, sans parvenir à prendre sa revanche dans le derby de Melbourne.

Un premier tir primé pour Yannis Morin en NBL

L'intérieur français a compilé 9 points et 4 rebonds en 14 minutes. Il s'est notamment illustré dans le dernier quart-temps en inscrivant son premier panier à 3-points depuis son arrivée en NBL. Un tir important qui a momentanément redonné deux longueurs d'avance à South East Melbourne.

Mais Melbourne United a immédiatement répliqué, notamment grâce à Sam Waardenburg et Luke Travers, pour reprendre les commandes dans les dernières minutes.

South East Melbourne gâche une avance de 15 points

Le Phoenix avait pourtant idéalement lancé ce derby. Avec 30 points inscrits dans le premier quart-temps, les coéquipiers de Morin ont rapidement creusé l'écart, jusqu'à compter 15 longueurs d'avance.

À la pause, South East Melbourne menait encore de huit points (53-45). Mais Melbourne United a progressivement repris le contrôle de la rencontre, jusqu'à revenir à égalité à l'issue du troisième quart-temps (74-74).

Dans un dernier acte disputé, United a finalement fait la différence grâce à son secteur intérieur. Josh Oduro a terminé avec 21 points et 10 rebonds, tandis que Luke Travers a inscrit 24 points. Cole Anthony a également contribué à la victoire avec 18 points et 7 passes décisives.

En face, Nathan Sobey a inscrit 24 points, devant D'Shawn Schwartz (19 points) et Skylar Mays (15 points et 7 passes décisives).

Quatre défaites en six matchs pour le Phoenix

Cette nouvelle désillusion porte le bilan de South East Melbourne à deux victoires pour quatre défaites après six journées disputées. Le Phoenix a également perdu ses deux premiers derbys de la saison face à Melbourne United.

Pour Yannis Morin, arrivé en Australie durant l'intersaison, cette rencontre représente néanmoins une contribution offensive plus importante en battant son record de point sur un match en NBL.

Le Phoenix devra désormais tenter de retrouver une dynamique positive lors de ses deux prochaines rencontres, avec un déplacement à Brisbane avant la réception des Cairns Taipans.