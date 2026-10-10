Betclic ÉLITE : quatre équipes à la relance, quatre autres en quête d’une première victoire, les enjeux de ce samedi

Après deux journées de championnat, les premières tendances commencent à se dessiner en Betclic ÉLITE. La JDA Dijon, victorieuse de Limoges vendredi soir (108-96), a même pris seule les commandes du classement avec trois succès en autant de rencontres, en attendant les autres matchs du week-end.

Ce samedi, les huit équipes engagées présentent une particularité : quatre d'entre elles comptent une victoire et une défaite, tandis que leurs quatre adversaires n'ont toujours pas remporté le moindre match. Une configuration qui garantit au moins une première victoire pour l'une des formations encore à zéro.

Au classement à l'issue de la deuxième journée, la JL Bourg occupait la 10e place, Nanterre la 7e, Cholet la 9e et Chalon la 11e. À l'opposé, Gravelines-Dunkerque (13e), Boulazac (14e), Nancy (15e) et Pau-Lacq-Orthez (16e) fermaient la marche.

Cholet – Pau-Lacq-Orthez (18h) : les Choletais veulent prolonger leur dynamique, les Palois doivent réagir

Après une entrée en matière difficile face à l'ASVEL (85-97), Cholet Basket a parfaitement réagi en s'imposant sur le parquet de Nancy (85-76). Une première victoire qui a précédé une prestation convaincante en Basketball Champions League, mardi 6 octobre, face à l'Hapoël Holon (99-79).

⚔️ GAME DAAAAAAY



Enchaîner à domicile !



Premier match d’une série de 3 rencontres à la Meilleraie ! 👊



📆 Samedi 10 Octobre

⏰ 18h00

🏟️ Espace Michel Léger - Parc de La Meilleraie



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Le club des Mauges aborde ainsi la réception de Pau-Lacq-Orthez avec deux victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Un regain de confiance particulièrement intéressant après un début de championnat compliqué.

Plusieurs individualités commencent à se distinguer dans l'effectif de Fabrice Lefrançois. Le jeune meneur Aaron Towo-Nansi, 17 ans, affiche déjà 13 points de moyenne en Betclic ÉLITE, après avoir notamment inscrit 19 points face à l'ASVEL. Jarrod West distribue 5,5 passes décisives par rencontre, tandis que Mohamed Diarra vient de réaliser une remarquable prestation européenne contre Holon : 23 points et 7 rebonds en 24 minutes. L'intérieur français a d'ailleurs été retenu dans le cinq majeur de la semaine en BCL.

En face, l'Élan Béarnais connaît un retour difficile dans l'élite. Battus à Nanterre (78-64), les Palois ont ensuite subi une lourde défaite à domicile face à Dijon (61-89). Ils n'ont inscrit que 125 points sur leurs deux premières rencontres, soit 62,5 points de moyenne.

Joshua Mballa constitue pour le moment leur principale référence statistique avec 11 points et 6,5 rebonds par match. Thomas Cornely, auteur de 4 passes décisives de moyenne, doit également contribuer à fluidifier le jeu offensif.

La clé de la rencontre pourrait résider dans la capacité de Pau à augmenter sa production offensive face à une formation choletaise qui vient de démontrer son efficacité défensive en Coupe d'Europe. Pour Cholet, l'objectif sera de retrouver cette intensité et de décrocher une première victoire à domicile en championnat.

Nanterre – Gravelines-Dunkerque (18h) : retrouver de la solidité pour les Franciliens, débloquer le compteur pour le BCM

Nanterre 92 traverse une première période contrastée. Après un succès inaugural contre Pau-Lacq-Orthez (78-64), les joueurs de Julien Mahé ont subi deux défaites consécutives, d'abord à Roanne en championnat (93-83), puis sur le parquet de Trabzonspor en Basketball Champions League, mercredi 7 octobre, sur le même score.

Jour de match ! 🏀🙌

On se retrouve aujourd'hui à 18h à Maurice Thorez, pour la 3e journée de @Betclic_ELITE et la réception du @BCMBasket



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Ces deux dernières rencontres ont mis en évidence un secteur défensif à stabiliser. Nanterre devra notamment retrouver la maîtrise affichée lors de sa première sortie.

Sur le plan individuel, Xavier Castañeda demeure l'une des principales armes offensives franciliennes avec 17,5 points de moyenne. L'arrière a notamment inscrit 17 points à Roanne et 18 face à Pau.

Gravelines-Dunkerque présente un bilan encore plus délicat, avec deux défaites en deux matchs. Cependant, les Nordistes ont opposé une résistance sérieuse à leurs adversaires : ils se sont inclinés après prolongation contre Le Mans (97-103), puis ont longtemps tenu tête à l'ASVEL avant de céder (65-70).

Jacob Gilyard constitue la principale attraction offensive du BCM. Le meneur américain compile 19,5 points et 9 passes décisives de moyenne après deux journées. Jaren Lewis, auteur de 14 points et 9 rebonds face à Villeurbanne, apporte également une contribution importante.

Le BCM doit toutefois gérer les blessures. Neal Quinn, L.J. Thorpe, Hassan Martin et Vafessa Fofana avaient manqué la dernière rencontre face à l'ASVEL. Le club a notamment recruté R.J. Nembhard comme pigiste médical pour renforcer son secteur extérieur.

L'un des principaux enjeux sera donc de mesurer la capacité de Gravelines à maintenir son intensité sur l'ensemble des quarante minutes, malgré une rotation récemment réduite. De son côté, Nanterre devra mieux contrôler le rythme et limiter l'influence de Gilyard, capable de faire vivre l'attaque nordiste par sa création et ses passes.

Chalon – Nancy (18h30) : l'Élan veut rebondir, le SLUC pourrait récupérer Michael Weathers

L'Élan Chalon retrouve son Colisée après une deuxième journée compliquée. Vainqueurs de Limoges pour leur entrée en lice (82-74), les hommes d'Elric Delord ont subi leur première défaite de la saison à Bourg-en-Bresse (90-77), une rencontre durant laquelle ils n'ont converti qu'un seul tir à 3-points sur seize tentatives.

Les Chalonnais reçoivent Nancy au Colisée pour la 3ème journée de Betclic ELITE ! 🌋



🆚 @SLUCbasketNancy

⏰ 18h30

🏟️ Le Colisée

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Les Chalonnais ont toutefois renoué avec la victoire mercredi 7 octobre en FIBA Europe Cup, en dominant Manchester Basketball (79-72).

Au sein de l'effectif bourguignon, Grant Golden tourne à 13 points de moyenne en championnat, tandis que Jeremiah Hill et Damian Dunn inscrivent chacun 11 points. Mathéo Leray se distingue également dans l'organisation du jeu avec 7 passes décisives par rencontre.

Chalon devra toutefois se passer de Yanis Tonnellier. L'intérieur de 22 ans souffre d'une entorse de la cheville et manquera une troisième rencontre consécutive, après ses absences contre Bourg et Manchester.

Pour Nancy, le début de championnat est encore plus difficile. Les Lorrains ont perdu leurs deux premiers matchs à domicile, contre le Paris Basketball (73-78), puis Cholet (76-85). Ils ont néanmoins retrouvé le sourire sur la scène européenne avec une courte victoire contre le BC Vienne (66-65), mardi 6 octobre.

Kevin Marsillon-Noléo se présente actuellement comme le joueur le plus productif du SLUC, avec 15 points et 7 rebonds de moyenne. Mohammad Amini apporte 13,5 points par rencontre, tandis que Marcus Hammond tourne à 11,5 points.

Une autre donnée pourrait influencer cette opposition : Michael Weathers, blessé à la cheville lors de la première journée contre Paris, pourrait effectuer son retour. Sa participation reste toutefois à confirmer.

Pour Chalon, la priorité sera de retrouver davantage d'efficacité extérieure après le revers à Bourg, tout en compensant l'absence de Tonnellier près du cercle. Nancy devra de son côté s'appuyer sur sa première victoire européenne pour tenter de lancer enfin sa saison nationale.

Boulazac – Bourg-en-Bresse (20h30) : Beverley et Estrada face à la jeunesse bressane

Dernière affiche de ce samedi, Boulazac – Bourg-en-Bresse oppose deux équipes aux trajectoires différentes.

Le Boulazac Basket Dordogne n'a toujours pas gagné en championnat. Défaits de justesse à domicile par Roanne (79-81) lors de la première journée, les Périgourdins ont ensuite été dominés par Strasbourg (87-75). Mardi 6 octobre, ils ont également été éliminés de la Coupe de France par Challans, pensionnaire de Nationale 1 (107-96, avec 14 points d'avance réglementaire au départ pour le club vendéen).

Trois défaites consécutives toutes compétitions confondues qui placent déjà l'équipe d'Alexandre Ménard face à la nécessité de réagir.

Sur le plan individuel, Aaron Estrada réalise un début de saison intéressant avec 20 points de moyenne, après avoir inscrit 21 points contre Roanne puis 19 face à Strasbourg. Essome Miyem apporte 6 rebonds de moyenne, tandis que Patrick Beverley, principale attraction du recrutement estival, compile 10 points et 5 passes décisives par rencontre en championnat.

En face, Bourg-en-Bresse arrive avec un bilan équilibré : une défaite inaugurale à Saint-Quentin (106-103), suivie d'un succès convaincant contre Chalon (90-77).

La formation de Frédéric Fauthoux peut notamment s'appuyer sur Assemian Moularé, meilleur marqueur de son équipe avec 17,5 points de moyenne, et sur le jeune Nathan Soliman, 17 ans, qui tourne à 15 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. Lionel Gaudoux demeure également une référence dans la raquette avec 7,5 rebonds par rencontre.

La JL Bourg doit cependant composer avec les difficultés rencontrées sur son secteur extérieur. Blessé, Tyson Walker a été remplacé par le pigiste médical Tyger Campbell, qui est qualifié pour cette rencontre et pourrait effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Les Bressans restent par ailleurs sur deux défaites en EuroCup, contre Naples (84-76) puis Tofas Bursa (82-89).

L'une des clés de cette opposition sera le contrôle du rythme et de l'efficacité offensive. Après deux journées, Bourg affiche 50,4 % de réussite aux tirs, contre 41,6 % pour Boulazac. Les Périgourdins devront donc trouver davantage d'efficacité et limiter les séquences de jeu favorables à une équipe bressane capable de produire rapidement des points.

Une soirée importante pour les premières dynamiques de la saison

Avec quatre rencontres opposant systématiquement une équipe à une victoire à un adversaire toujours sans succès, ce samedi pourrait déjà accentuer les écarts au classement.

Pour Cholet, Nanterre, Chalon et Bourg-en-Bresse, l'objectif est de confirmer leur premier succès et d'obtenir un bilan positif après trois journées. Pour Pau-Lacq-Orthez, Gravelines-Dunkerque, Nancy et Boulazac, l'enjeu est différent : éviter un troisième revers consécutif et trouver enfin une dynamique favorable.