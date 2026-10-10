Privé de NCAA, Noam Yaacov décroche un contrat non garanti avec les Cleveland Cavaliers
Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.À partir de 5€Essai gratuit
Le rêve américain de Noam Yaacov prend une nouvelle tournure. Après avoir vu son projet universitaire contrarié cet été, l’ancien meneur de l’ASVEL a trouvé une autre porte d’entrée aux États-Unis. L'international israélien de 21 ans s’est engagé vendredi 9 octobre avec les Cleveland Cavaliers, dans le cadre d’un contrat Exhibit 10.
Sa signature apparaît sur le site officiel de la NBA, mais ne lui garantit pas une place dans l’effectif de Cleveland pour la saison régulière. Ce type de contrat, d’une durée d’un an et non garanti, permet notamment à une franchise d’évaluer un joueur pendant la présaison avant de prendre une décision sur son avenir.
Un contrat Exhibit 10 peut également être converti en contrat two-way, permettant au joueur d'évoluer entre la NBA et la G League. Dans le cas de Noam Yaacov, une intégration au Cleveland Charge, l’équipe affiliée aux Cavaliers en ligue de développement, constitue une autre possibilité.
Le meneur va donc tenter de convaincre l’organisation de l'Ohio de lui offrir une opportunité de poursuivre son développement sur le sol américain.
Une arrivée à Utah contrariée par la NCAA
Ce rebond intervient moins de deux mois après une désillusion. En juin dernier, Noam Yaacov avait choisi de rejoindre l’université d’Utah pour la saison 2026-2027, après plusieurs années passées dans le basketball professionnel européen.
Mais le 25 août, la NCAA l’a déclaré inéligible, empêchant son arrivée sur les parquets universitaires américains. Malgré les démarches entreprises par le programme de Salt Lake City, le meneur n’a pas obtenu l’autorisation de disputer la saison.
Le motif précis de cette décision n’a pas été rendu public. Son parcours professionnel, notamment marqué par des rencontres d’EuroLeague avec l’ASVEL, soulevait toutefois des interrogations concernant les règles d’éligibilité de la NCAA.
À l’époque, une possible orientation vers la G League avait déjà été évoquée. Quelques semaines plus tard, Noam Yaacov dispose désormais d’un contrat avec Cleveland, lui offrant une autre possibilité de poursuivre son objectif américain.
Un ancien de l’ASVEL qui reste sur une saison productive à Ostende
Avant de rejoindre les États-Unis, Noam Yaacov avait construit l’essentiel de son parcours en Europe. Passé par les équipes de jeunes de l’ASVEL, le meneur de 1,85 m s’était notamment illustré avec les Espoirs villeurbannais lors de la saison 2022-2023, avec 17,8 points, 5,8 rebonds et 8,2 passes décisives de moyenne en 13 rencontres.
Après une expérience à l’Hapoël Jérusalem, il était revenu à Villeurbanne en 2023-2024. Sous les couleurs de l’ASVEL, il avait disputé 32 matchs de Betclic ELITE, pour des moyennes de 3,8 points et 2,6 passes décisives en 14 minutes. Il avait également découvert l’EuroLeague, participant à 26 rencontres.
- Poste : Meneur
- Taille : 185 cm
- Âge : 21 ans
- Nationalité : Israël, Danemark
- Club : ASVEL
Stats 2023-2024 / EuroLeague
|PTS
|2,2
|#243
|REB
|0,7
|#259
|PD
|1,3
|#116
Passé ensuite par l’Hapoël Tel-Aviv, il avait rejoint le Filou Ostende pour la saison 2025-2026. En Belgique, il a affiché des moyennes de 17,4 points, 3,9 rebonds et 5,9 passes décisives en 40 rencontres de BNXT League, toutes phases confondues.
Il s’est également illustré sur la scène européenne avec 15 points et 7 passes décisives de moyenne en six rencontres de Basketball Champions League.
Des performances qui témoignent de sa progression depuis son départ de Villeurbanne. Reste désormais à savoir si cette opportunité avec les Cavaliers lui permettra de décrocher un contrat two-way ou de poursuivre son développement en G League.
Pour Noam Yaacov, la route vers les parquets américains ne passera finalement pas par la NCAA, mais par une organisation NBA avec un crochet en G-League.
Commentaires (0)