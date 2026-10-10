Privé de NCAA, Noam Yaacov décroche un contrat non garanti avec les Cleveland Cavaliers

Le rêve américain de Noam Yaacov prend une nouvelle tournure. Après avoir vu son projet universitaire contrarié cet été, l’ancien meneur de l’ASVEL a trouvé une autre porte d’entrée aux États-Unis. L'international israélien de 21 ans s’est engagé vendredi 9 octobre avec les Cleveland Cavaliers, dans le cadre d’un contrat Exhibit 10.

After getting denied NCAA eligibility to play at Utah for academic reasons, the 21-year old Noam Yaacov, has signed an Exhibit-10 contract with the Cleveland Cavaliers where he’ll play in the G-league.



Broke out for Oostende in the BNXT this past season averaging 18.2 PPG and 6… https://t.co/JKujrqcy1x pic.twitter.com/WfEhlCrmjU — Arman Jovic (@PDTScouting) 9 octobre 2026

Sa signature apparaît sur le site officiel de la NBA, mais ne lui garantit pas une place dans l’effectif de Cleveland pour la saison régulière. Ce type de contrat, d’une durée d’un an et non garanti, permet notamment à une franchise d’évaluer un joueur pendant la présaison avant de prendre une décision sur son avenir.

Un contrat Exhibit 10 peut également être converti en contrat two-way, permettant au joueur d'évoluer entre la NBA et la G League. Dans le cas de Noam Yaacov, une intégration au Cleveland Charge, l’équipe affiliée aux Cavaliers en ligue de développement, constitue une autre possibilité.

Le meneur va donc tenter de convaincre l’organisation de l'Ohio de lui offrir une opportunité de poursuivre son développement sur le sol américain.

PROFIL JOUEUR Noam YAACOV Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 21 ans (20/10/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / BNXT League PTS 17,4 #9 REB 3,9 #78 PD 5,9 #8

Une arrivée à Utah contrariée par la NCAA

Ce rebond intervient moins de deux mois après une désillusion. En juin dernier, Noam Yaacov avait choisi de rejoindre l’université d’Utah pour la saison 2026-2027, après plusieurs années passées dans le basketball professionnel européen.

Mais le 25 août, la NCAA l’a déclaré inéligible, empêchant son arrivée sur les parquets universitaires américains. Malgré les démarches entreprises par le programme de Salt Lake City, le meneur n’a pas obtenu l’autorisation de disputer la saison.

Le motif précis de cette décision n’a pas été rendu public. Son parcours professionnel, notamment marqué par des rencontres d’EuroLeague avec l’ASVEL, soulevait toutefois des interrogations concernant les règles d’éligibilité de la NCAA.

À l’époque, une possible orientation vers la G League avait déjà été évoquée. Quelques semaines plus tard, Noam Yaacov dispose désormais d’un contrat avec Cleveland, lui offrant une autre possibilité de poursuivre son objectif américain.

Un ancien de l’ASVEL qui reste sur une saison productive à Ostende

Avant de rejoindre les États-Unis, Noam Yaacov avait construit l’essentiel de son parcours en Europe. Passé par les équipes de jeunes de l’ASVEL, le meneur de 1,85 m s’était notamment illustré avec les Espoirs villeurbannais lors de la saison 2022-2023, avec 17,8 points, 5,8 rebonds et 8,2 passes décisives de moyenne en 13 rencontres.

Après une expérience à l’Hapoël Jérusalem, il était revenu à Villeurbanne en 2023-2024. Sous les couleurs de l’ASVEL, il avait disputé 32 matchs de Betclic ELITE, pour des moyennes de 3,8 points et 2,6 passes décisives en 14 minutes. Il avait également découvert l’EuroLeague, participant à 26 rencontres.

Noam Yaacov Poste : Meneur

Taille : 185 cm

Âge : 21 ans

Nationalité : Israël, Danemark

Club : ASVEL Stats 2023-2024 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 2,2 #243 REB 0,7 #259 PD 1,3 #116

Passé ensuite par l’Hapoël Tel-Aviv, il avait rejoint le Filou Ostende pour la saison 2025-2026. En Belgique, il a affiché des moyennes de 17,4 points, 3,9 rebonds et 5,9 passes décisives en 40 rencontres de BNXT League, toutes phases confondues.

Il s’est également illustré sur la scène européenne avec 15 points et 7 passes décisives de moyenne en six rencontres de Basketball Champions League.

Des performances qui témoignent de sa progression depuis son départ de Villeurbanne. Reste désormais à savoir si cette opportunité avec les Cavaliers lui permettra de décrocher un contrat two-way ou de poursuivre son développement en G League.

Pour Noam Yaacov, la route vers les parquets américains ne passera finalement pas par la NCAA, mais par une organisation NBA avec un crochet en G-League.