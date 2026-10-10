Longtemps perçu comme un grand favori pour un retour en finale WNBA, le New York Liberty a déchanté une dernière fois cette saison, vendredi 9 octobre. Freinée par les blessures de Satou Sabally, ou l'absence de Sabrina Ionescu pendant plusieurs semaines avant la trêve du Mondial, l'équipe new-yorkaise a vu son parcours de playoffs s'arrêter sèchement et nettement : 3 matchs à 0, face au Atlanta Dream.

Dans cette saison particulièrement rude dans la Big Apple, le rôle de Marine Johannès est resté, jusqu'à son terme, très flou. Capable de porter l'équipe dans le cinq majeur avec un record en carrière début août, la Normande a vu son temps de jeu décroître au fil des semaines, jusqu'à ne disputer que 4 petites minutes face à Atlanta vendredi. Une saison éprouvante, forcément, sur laquelle elle est revenue juste après l'élimination des siennes.

Le constat d'une saison instable

« Ça a été une saison difficile, avec beaucoup de hauts et de bas », a ainsi reconnu l'arrière tricolore en point presse d'après-match. Confronté aux pépins physiques à répétition d'éléments majeurs du cinq majeur comme Satou Sabally, absente depuis plusieurs semaines, le Liberty a peiné à trouver son rythme de croisière.

Une instabilité collective qui s'est directement répercutée sur le statut et l'utilisation de la Française au quotidien : « C'était difficile de trouver le bon équilibre avec toutes ces variations de rôles, entre être titulaire ou sortir du banc avec un temps de jeu variable. Trouver une vraie régularité a été un défi pour toute l'équipe ».

Pourtant, Marine Johannès avait prouvé durant l'été qu'elle pouvait encore faire d'immenses dégâts lorsqu'on lui accordait de la responsabilité offensive. En témoigne sa pointe à 27 points (avec 7 tirs à 3-points primés) infligée aux Las Vegas Aces, début août. Mais lors de ces playoffs, son impact dans le système new-yorkais s'est réduit comme peau de chagrin.

Après deux apparitions très limitées lors des matchs 1 et 2 face au Dream (9 puis 3 minutes), l'internationale française n'a passé que 4 minutes sur le parquet lors du match 3 couperet (83-85). Malgré cette relégation progressive en bout de rotation, la Normande a gardé la tête haute, investie dans le quotidien. « Je pense que je n'ai pas abandonné », a-t-elle affirmé avec fierté. « Je suis venue chaque jour, j'ai travaillé, je me suis entraînée… Je n'ai pas du tout été paresseuse, et je suis fière de moi pour ne pas avoir abandonné ».

Gabby Williams, Marine Fauthoux, Pauline Astier… Un entourage solide pour tenir bon

Pour résister à cette traversée du désert au cours d'un exercice éprouvant et à rallonge, la native de Lisieux a pu s'appuyer sur des ressources solides hors des parquets. À commencer par le contingent tricolore présent dans le vestiaire new-yorkais. « La présence de Marine [Fauthoux] et Pauline [Astier] a beaucoup changé les choses par rapport à la saison dernière », a-t-elle souligné, tout en mentionnant ses échanges réguliers avec Gabby Williams, ou encore l'appel à des "thérapeutes".

Privée du sacre du Liberty en 2024, la Française conserve naturellement une faim intacte de décrocher un jour sa bague WNBA. Pour autant, la question de son retour sous le maillot new-yorkais la saison prochaine reste en suspens. Très attachée à l'organisation et à ses coéquipières, comme Breanna Stewart, Marine Johannès préfère réserver sa décision pour plus tard : « Je suis vraiment fière de faire partie de cette franchise depuis longtemps maintenant, mais pour la suite, je ne sais pas encore. » D'ici-là, une nouvelle aventure l'attend, toujours aux Etats-Unis : la Ligue Unrivaled.