Coup dur dans les Mauges. Alors que l'équipe de Fabrice Lefrançois tentera de valider un troisième succès consécutif face au promu béarnais, Cholet Basket a annoncé dans un communiqué la blessure de son capitaine : Miralem Halilovic.

Le Bosnien manquera la réception de Pau-Lacq-Orthez, mais aussi les prochaines semaines, selon les termes du club[1][2].

Dans son communiqué officiel, publié sur Instagram, le club des Mauges indique que l'intérieur bosnien s'est blessé au doigt, l'éloignant des terrains pendant plusieurs semaines. Selon les informations de nos confrères de Ouest-France et du Courrier de l'Ouest, la gêne du capitaine choletais ne date pas de ce weekend.

Il s'était réveillé ce jeudi matin avec une vive douleur au niveau d'un doigt de la main droite, quelques heures après le succès sur l'Hapoël Holon en Basketball Champions League. Après examens pratiqués, une fracture a été décelé, ce qui pourrait le rendre indisponible pour au moins un mois.

Un remplaçant recherché

La nouvelle marque un coup d'arrêt pour l'effectif choletais, comme pour le joueur de 35 ans. Miralem Halilovic restait en effet sur deux prestations convaincantes lors des deux dernières victoires de CB. Il avait d'abord apporté toute sa maîtrise sur le parquet du SLUC Nancy en Betclic ÉLITE (11 points et 6 rebonds), avant de peser activement face à Holon (7 points, 4 rebonds et 4 interceptions pour 11 d'évaluation en seulement 19 minutes).

PROFIL JOUEUR Miralem HALILOVIC Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 206 cm Âge: 35 ans (22/07/1991) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 8,5 #77 REB 4,5 #43 PD 2 #51

Afin de pallier l'absence de son cadre dans le secteur intérieur, alors que le rythme du calendrier s'accélère, le staff choletais recherche déjà un pigiste médical. Celui-ci pourra aussi bien être européenn qu'américain, de par la constitution actuel du roster de Fabrice Lefrançois.