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Cholet Basket perd son capitaine pour plusieurs semaines, un pigiste recherché

Betclic ELITE - En pleine dynamique positive, Cholet Basket devra composer sans son pivot et capitaine pour les prochaines échéances. Le club des Mauges s'est d'ores et déjà activé sur le marché, pour lui trouver un pigiste médical.
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Résumé
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Cholet Basket perd son capitaine pour plusieurs semaines, un pigiste recherché
Miralem Halilovic manquera les prochaines semaines de compétition
Crédit photo : FIBA
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Coup dur dans les Mauges. Alors que l'équipe de Fabrice Lefrançois tentera de valider un troisième succès consécutif face au promu béarnais, Cholet Basket a annoncé dans un communiqué la blessure de son capitaine : Miralem Halilovic.

Le Bosnien manquera la réception de Pau-Lacq-Orthez, mais aussi les prochaines semaines, selon les termes du club[1][2].


Dans son communiqué officiel, publié sur Instagram, le club des Mauges indique que l'intérieur bosnien s'est blessé au doigt, l'éloignant des terrains pendant plusieurs semaines. Selon les informations de nos confrères de Ouest-France et du Courrier de l'Ouest, la gêne du capitaine choletais ne date pas de ce weekend.

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Il s'était réveillé ce jeudi matin avec une vive douleur au niveau d'un doigt de la main droite, quelques heures après le succès sur l'Hapoël Holon en Basketball Champions League. Après examens pratiqués, une fracture a été décelé, ce qui pourrait le rendre indisponible pour au moins un mois.

Un remplaçant recherché

La nouvelle marque un coup d'arrêt pour l'effectif choletais, comme pour le joueur de 35 ans. Miralem Halilovic restait en effet sur deux prestations convaincantes lors des deux dernières victoires de CB. Il avait d'abord apporté toute sa maîtrise sur le parquet du SLUC Nancy en Betclic ÉLITE (11 points et 6 rebonds), avant de peser activement face à Holon (7 points, 4 rebonds et 4 interceptions pour 11 d'évaluation en seulement 19 minutes).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Miralem Halilovic.jpg
Miralem HALILOVIC
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 206 cm
Âge: 35 ans (22/07/1991)
Nationalités:
logo bih.jpg
Stats 2026-2027 / Betclic ELITE
PTS
8,5
#77
REB
4,5
#43
PD
2
#51

Afin de pallier l'absence de son cadre dans le secteur intérieur, alors que le rythme du calendrier s'accélère, le staff choletais recherche déjà un pigiste médical. Celui-ci pourra aussi bien être européenn qu'américain, de par la constitution actuel du roster de Fabrice Lefrançois.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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