Mathias Lessort retrouve les sommets : le Français élu MVP de la 4e journée d’EuroLeague

Mathias Lessort continue de retrouver ses sensations sur les parquets européens. Le français a été récompensé ce samedi 10 octobre par l’EuroLeague, qui l’a désigné meilleur joueur de la quatrième journée de la saison 2026-2027.

I @Paobcgr are like a fine oiled machine right now leading the standings and their big @ThiasLsf DOMINATED in the crucial clash vs Fenerbahçe 🔥



He’s the MVP of Round 4 presented by @VisitAbuDhabi 👏 pic.twitter.com/nlBTp738mp — EuroLeague (@EuroLeague) 10 octobre 2026

Une prestation de référence face au Fenerbahçe

Le pivot originaire de Fort-de-France en Martinique a largement contribué à la victoire du Panathinaïkos contre le Fenerbahçe (92-74), jeudi 8 octobre à Athènes. En seulement 23 minutes, il a compilé en sortie de banc 19 points à 6/9 à deux points et 7/10 aux lancers francs, 8 rebonds, dont 5 offensifs, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre.

Lessort a notamment provoqué six fautes adverses, sans perdre le moindre ballon. Une prestation qui illustre son efficacité près du cercle et son activité au rebond.

Check out his highlights 🎥



His personality was on full display in this game, showing he’s a player the coach can depend on 🫰 pic.twitter.com/pAlny17lKN — EuroLeague (@EuroLeague) 10 octobre 2026

Une quatrième distinction, la première depuis sa blessure

Au-delà de sa performance statistique, cette récompense possède une dimension particulière pour Mathias Lessort. Victime d’une fracture du péroné en décembre 2024, le pivot français avait connu une longue période d'indisponibilité.

Il retrouve désormais une distinction qu’il avait déjà obtenue à trois reprises lors de la saison 2023-2024, à l’occasion des 5e (31 d'évaluation), 21e (42 d'évaluation) et 27e journées (33 d'évaluation), respectivement en octobre 2023, janvier et mars 2024. Une saison conclue par le sacre européen du Panathinaïkos. Il s’agit donc de son quatrième trophée de MVP de journée en EuroLeague, tous remportés sous le maillot du club athénien.

Le Panathinaïkos affiche par ailleurs quatre victoires en autant de rencontres dans cette nouvelle campagne européenne. Lessort a participé à chacun de ces succès, avec notamment 15 points et 9 rebonds contre Paris Basketball lors de l’ouverture de la saison, puis 12 points et 8 rebonds face à l’ASVEL.

Sa récompense face au Fenerbahçe marque ainsi une nouvelle étape dans son retour au premier plan européen.