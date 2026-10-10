Ses trois pivots à l'infirmerie : l'ASA doit improviser pour rester compétitive

Les problèmes s'accumulent dans la raquette de l'Alliance Sport Alsace. Déjà privé d'Idrissa Ba et de Vasilije Bacovic depuis le début de la saison, le club alsacien doit également se passer de Jaden Bediako, recruté comme pigiste médical du premier nommé. Touché au genou, ce dernier ne participera pas au déplacement à Quimper, ce samedi 10 octobre, à l'occasion de la troisième journée d'ÉLITE 2.

Trois pivots indisponibles, dont le pigiste médical Jaden Bediako

Une situation particulièrement contraignante pour l'entraîneur Nebojsa Bogavac, qui se retrouve sans véritable pivot disponible. Une amélioration pourrait néanmoins intervenir prochainement puisque les retours progressifs d'Idrissa Ba et de Vasilije Bacovic sont espérés dès la semaine prochaine. Le club entend toutefois rester prudent et ne prendra aucun risque avec ses deux joueurs.

En attendant, le technicien monténégrin doit continuer à réorganiser son effectif pour compenser ces absences.

Louis Cassier et Allan Jeanne-Rose contraints de dépanner au poste de pivot

Pour pallier ce manque de solutions à l'intérieur, le coach de l'ASA s'appuie sur la polyvalence de plusieurs joueurs. Louis Cassier et Allan Jeanne-Rose sont notamment sollicités au poste de pivot, tandis que Killian Malwaya doit également évoluer au poste 4.

Des ajustements qui demandent aux joueurs de sortir de leurs habitudes, mais qui ont déjà porté leurs fruits lors de la victoire contre Antibes (85-74), la première de l'ASA cette saison en championnat.

« Les joueurs acceptent ces nouveaux rôles alors que ce ne sont pas leurs positions naturelles, mais ils le font pour l'équipe », souligne Nebojsa Bogavac dans les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Malgré l'absence de ses pivots, l'ASA avait notamment réussi à prendre le dessus sur Antibes au rebond. Une performance collective que l'entraîneur attribue à l'engagement de son groupe.

« Sans pivot, on a dominé Antibes au rebond. Parfois, 15 centimètres de différence de taille, ce n'est rien en mettant de l'énergie, en ne lâchant rien et en montrant de la fierté pour gagner. »

À Quimper, continuer à avancer malgré les absences

Après sa défaite inaugurale à La Rochelle (98-88), l'Alliance Sport Alsace a lancé sa saison en dominant Antibes à la Forest Arena. Ce samedi, elle tentera d'enchaîner un deuxième succès consécutif sur le parquet de Quimper, qui a perdu ses deux premières rencontres de championnat.

Pour Nebojsa Bogavac, l'objectif sera avant tout de conserver l'intensité et l'état d'esprit affichés lors de la dernière rencontre, malgré les rotations limitées.

En attendant de récupérer ses intérieurs, l'ASA devra donc continuer à miser sur son collectif et la capacité d'adaptation de ses joueurs pour rester compétitive en ÉLITE 2.