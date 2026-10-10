Nanterre stoppe l'hémorragie. Doublement déçus, face à Roanne en Betclic ELITE puis Trabzonspor en Basketball Champions League, les hommes de Julien Mahé ont repris le chemin de la victoire à domicile ce samedi.

Après une première mi-temps de chassé-croisé avec le BCM Gravelines-Dunkerque, le club francilien est parvenu à prendre le meilleur sur les Maritimes. La rotation de Jean-Christophe Prat, réduite par les blessés puis surtout handicapée par l'exclusion de Jacob Gilyard, a fini par montrer des limites sur quarante minutes.

Une entame de match indécise

L'histoire de la première période est celle d'un mano-à-mano très indécis à Maurice-Thorez. Si les Nanterriens rejoignent malgré tout les vestiaires avec une courte avance (43-39), dix-sept changements de leader avaient déjà été observés sur les vingt premières minutes.

D'un côté, les 8 points mais 2 fautes de Xavier Castañeda permettaient encore une fois de porter les espoirs franciliens. Tandis que du côté Maritime, Jacob Gilyard faisait vivre l'attaque. Déjà 5 points et 4 passes pour l'ancien joueur des Memphis Grizzlies, qui combinait bien avec Jaren Lewis dans les ailes.

L'exclusion de Jacob Gilyard, tournant de la rencontre

Si les rotations réduites par les absences de Neal Quinn, L.J. Thorpe, Hassan Martin ou encore Vafessa Fofana ne se sont pas faites sentir pendant de longues minutes, la seconde mi-temps a vu les Nanterriens se détacher progressivement. En une minute, Hugo Yimga-Moukouri et Benjamin Sène ont composté le +10 nanterrien, avant un tournant à la 33e minute.

Très en vue jusqu'alors, Jacob Gilyard s'est vu attribuer une deuxième faute technique, synonyme d'exclusion. Gêné au tir sans que le corps arbitral ne mette le sifflet à la bouche, l'Américaina exprimé sa frustration vers le corps arbitral, qui lui a signifié une faute disqualifiante. De quoi laisser le capitaine nordiste hagard une fois rentré aux vestiaires, exprimant immédiatement son incompréhension sur Instagram :

"Si le capitaine ne peut demander s'il y a faute sans être éjecté, qui peut le faire ?" demande Jacob Gilyard

Si l'Américain n'aura pas de réponse à sa question pour le moment, ses coéquipiers ont tenté de lutter avec leurs armes. Face à l'intensité nanterrienne, Soren Bracq est resté très combattif, tout comme Jaren Lewis. Mais les pertes de balles (19 au total), et la domination de Mitchell Saxen au rebond offensif, ont permis à la JSF de creuser l'écart. Celui-ci a atteint les 15 points à l'orée du dernier quart-temps (71-56, 30').

Xavier Castañeda MVP

Ce matelas de points assuré, les Franciliens ont semblé jouer plus libérés, à l'instar d'un Hugo Yimga-Moukouri retrouvant de la réussite au tir. Mais la performance de la soirée, encore une fois, est signée Xavier Castañeda. Omniprésent depuis le début de saison, l'ancien de la JL Bourg a encore délivré un match majuscule. 29 points pour l'Américain, en plus de ses 6 passes et 3 interceptions. Tout bonnement écœurant pour les Maritimes.

Xavier Castañeda (Nanterre) - Hugo Yimga-Moukouri (Nanterre) Comparaison statistique entre deux joueurs Xavier Castañeda Hugo Yimga-Moukouri PTS 29 19 REB 0 9 PD 6 0 IN 3 1 CO 0 0

Nanterre s'impose au final très largement 101-73 après avoir longtemps bataillé. Mais le Palais des Sports reste imprenable en ce début de saison, après la victoire sur Pau en ouverture. De son côté, Gravelines-Dunkerque a payé cash l'exclusion du capitaine Jacob Gilyard, qui ne manquera pas de faire réagir. Les hommes de Jean-Christophe Prat manquent d'enregistrer leur premier succès de la saison, malgré des intentions visibles.