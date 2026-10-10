Changement de programme pour Justin Robinson : l'ancien meneur de Betclic ELITE reste en Italie !

De là à dire que l'Italie le Botte… Alors que son nom était associé à celui d'une écurie de Ligue Adriatique, Justin Robinson restera cette année en Italie. L'ancien du BCM et de l'Elan Chalon a signé un nouveau bail en Série A2 italienne, du côté de la JuVi Cremona cette fois.

Petit virement de bord pour le meneur américain de 31 ans. Il y a quelques jours à peine, les nouvelles l'envoyaient du côté de la Bosnie-Herzégovine, sous les couleurs du HKK Široki, pour y disputer la Ligue Adriatique. Mais il va finalement poursuivre son périple transalpin, dans une division qu'il connaît plutôt bien désormais.

Meneur prolifique, de la Betclic ELITE à l'Italie

Mieux encore, la Serie A2 réussit plutôt bien au natif de Kingston. La saison dernière, sous le maillot de la Liofilchem Roseto , l'Américain s'est montré particulièrement prolifique sur 27 rencontres. Il compilait 15 points de moyenne, mais aussi 6,6 passes décisives et près de 4 rebonds par match, se montrant efficace dans la création comme dans la finition. Auparavant, il avait même découvert la première division, sous les couleurs de Pesaro puis de Trévise

PROFIL JOUEUR Justin ROBINSON Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 31 ans (12/04/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL PTS 8,3 #112 REB 1,7 #195 PD 3,7 #23

Pour les passionnés du championnat de France, le nom de Justin Robinson ne reste pas inconnu, tant qu'on ne le confond pas avec le meneur du Paris Basketball l'an dernier. Révélé à Chalon entre 2018 et 2020 sous la houlette de Jean-Denys Choulet, il avait illuminé Le Colisée lors de sa première hexagonale (15,2 points et 8,2 passes décisives). Avec un retour en France au BCM Gravelines-Dunkerque en 2022-2023 (11,9 points et 6,7 passes), l'ancien vainqueur du concours des meneurs du All-Star Game totalise 92 matchs de saison régulière en Betclic ELITE.

À Cremona, Justin Robinson débarque dans un contexte où un déclic est attendu. La JuVi Cremona débute en effet son championnat par deux défaites. Son leadership et sa régularité permettront-ils de redresser la barre ?