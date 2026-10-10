Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

+41 : Chalon humilie Nancy, tout proche d'un naufrage historique

Betclic ELITE - Corrigé par l'Elan Chalon, le SLUC Nancy enchaîne un troisième revers en autant de rencontres de championnat. Les hommes de Sylvain Lautié sont passés à un point de rentrer vilainement dans l'histoire du club…
|
Résumé
Écouter
+41 : Chalon humilie Nancy, tout proche d'un naufrage historique
Nancy frôle la correction historique face à l'Elan Chalon
Crédit photo : Loic Wacziak
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Un naufrage.

Pourtant bien présents, ou du moins en résistance, pendant dix minutes, les Nancéiens sont passés à un point d'entrer tristement dans l'histoire du SLUC. Plus lourd encore que les précédents, les hommes de Sylvain Lautié ont concédé un troisième revers consécutif, en autant de rencontres de Betclic ELITE.

41 points d'écart au buzzer, preuve de l'impuissance lorraine face à la frappe chalonnaise.

Chalon 108 - 67 Nancy · Betclic ELITE 2026-2027 · 10/10/2026

Leaders

ChalonNancy
PTSGrant Golden 20Carlos Marshall Jr. 14
REBGrant Golden 6Brice Eyaga 4
PDMathéo Leray 8Marcus Hammond 4

Statistiques d'équipe

ChalonNancy
TIRS52,6 %46,8 %
3PTS15/337/21
LF13/1616/21
REB3921
RO153

10 minutes de résistance, puis plus rien

Tout avait pourtant démarré dans un relatif équilibre au Colisée. Le SLUC Nancy est parvenu à faire illusion pendant le premier quart-temps, grâce à de l'adresse extérieure et à l'activité de Stéphane Gombauld aux lancers francs (28-24, 10e). Mais cela n'a pas duré plus longtemps. Dès l'entame de la deuxième dizaine de minutes, les Lorrains ont pris l'eau : plus de dix points encaissés en à peine une minute, sous les assauts des coéquipiers de Jeremiah Hill (38-26, 12').

Mathéo Leray (Chalon) - Grant Golden (Chalon)

Mathéo LerayGrant Golden
PTS1420
REB36
PD83
IN30
CO00

Complètement dépassés par le jeu rapide bourguignon, les Nancéiens affichaient déjà 57 points encaissés à la pause (57-42, 20e). Une première mi-temps sous le contrôle du jeune meneur chalonnais Mathéo Leray, étincelant avec 14 points (à 100 % de réussite aux tirs), 8 passes décisives, 3 interceptions et 3 rebonds pour une évaluation de 25 en seulement 19 minutes.

108 points inscrits par Chalon, +41

La seconde mi-temps n'a été qu'une lente et pénible confirmation du calvaire lorrain. Déchaîné, l'Élan Chalon a inscrit 51 points supplémentaires au retour des vestiaires. Carl Ponsar létal de loin (15 points à 4/6 à 3-points), Grant Golden impérial dans la raquette (20 points) : et Chalon a déroulé son basket jusqu'à compter 45 points d'avance.

Carl Ponsar (Chalon) - Carlos Marshall Jr. (Nancy)

Carl PonsarCarlos Marshall Jr.
PTS1514
REB32
PD32
IN00
CO00

Du haut de ses 14 points, Carlos Marshall Jr a réduit l'addition, à laquelle s'ajoutaient déjà les sorties sur blessure de Michael Weathers et Isaiah Cozart. Au buzzer , le tableau d'affichage scelle tout de même une défaite cuisante : 108-67.

41 points de débours, qui évitent de justesse la pire défaite de l'histoire de Nancy en première division. D'un point, pour être précis. Par deux fois, selon les archives consultées, Nancy s'est déjà incliné de 42 points. Une première le 18 février 2012, déjà face à l'Élan Chalon (106-66), et une seconde le 20 mars 2024 contre le Paris Basketball (113-71).

LIRE AUSSI

Toujours en quête d'un premier succès cette saison, le SLUC Nancy devra vite réagir avant d'accueillir la semaine prochaine Cholet Basket. Une équipe en pleine forme, puisqu'elle reste sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Chalon
Chalon
Suivre
Nancy
Nancy
Suivre
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit