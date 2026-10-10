Un naufrage.

Pourtant bien présents, ou du moins en résistance, pendant dix minutes, les Nancéiens sont passés à un point d'entrer tristement dans l'histoire du SLUC. Plus lourd encore que les précédents, les hommes de Sylvain Lautié ont concédé un troisième revers consécutif, en autant de rencontres de Betclic ELITE.

41 points d'écart au buzzer, preuve de l'impuissance lorraine face à la frappe chalonnaise.

10 minutes de résistance, puis plus rien

Tout avait pourtant démarré dans un relatif équilibre au Colisée. Le SLUC Nancy est parvenu à faire illusion pendant le premier quart-temps, grâce à de l'adresse extérieure et à l'activité de Stéphane Gombauld aux lancers francs (28-24, 10e). Mais cela n'a pas duré plus longtemps. Dès l'entame de la deuxième dizaine de minutes, les Lorrains ont pris l'eau : plus de dix points encaissés en à peine une minute, sous les assauts des coéquipiers de Jeremiah Hill (38-26, 12').

Mathéo Leray (Chalon) - Grant Golden (Chalon) Comparaison statistique entre deux joueurs Mathéo Leray Grant Golden PTS 14 20 REB 3 6 PD 8 3 IN 3 0 CO 0 0

Complètement dépassés par le jeu rapide bourguignon, les Nancéiens affichaient déjà 57 points encaissés à la pause (57-42, 20e). Une première mi-temps sous le contrôle du jeune meneur chalonnais Mathéo Leray, étincelant avec 14 points (à 100 % de réussite aux tirs), 8 passes décisives, 3 interceptions et 3 rebonds pour une évaluation de 25 en seulement 19 minutes.

108 points inscrits par Chalon, +41

La seconde mi-temps n'a été qu'une lente et pénible confirmation du calvaire lorrain. Déchaîné, l'Élan Chalon a inscrit 51 points supplémentaires au retour des vestiaires. Carl Ponsar létal de loin (15 points à 4/6 à 3-points), Grant Golden impérial dans la raquette (20 points) : et Chalon a déroulé son basket jusqu'à compter 45 points d'avance.

Carl Ponsar (Chalon) - Carlos Marshall Jr. (Nancy) Comparaison statistique entre deux joueurs Carl Ponsar Carlos Marshall Jr. PTS 15 14 REB 3 2 PD 3 2 IN 0 0 CO 0 0

Du haut de ses 14 points, Carlos Marshall Jr a réduit l'addition, à laquelle s'ajoutaient déjà les sorties sur blessure de Michael Weathers et Isaiah Cozart. Au buzzer , le tableau d'affichage scelle tout de même une défaite cuisante : 108-67.

41 points de débours, qui évitent de justesse la pire défaite de l'histoire de Nancy en première division. D'un point, pour être précis. Par deux fois, selon les archives consultées, Nancy s'est déjà incliné de 42 points. Une première le 18 février 2012, déjà face à l'Élan Chalon (106-66), et une seconde le 20 mars 2024 contre le Paris Basketball (113-71).

Toujours en quête d'un premier succès cette saison, le SLUC Nancy devra vite réagir avant d'accueillir la semaine prochaine Cholet Basket. Une équipe en pleine forme, puisqu'elle reste sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues.