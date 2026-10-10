Il est forcément l’une des attractions de la deuxième division française cette saison. Connue pour être un terrain de jeu idéal pour les jeunes joueurs, l’ÉLITE 2 est le championnat choisi par Oscar Wembanyama (2,00 m, 19 ans) pour réellement lancer sa carrière professionnelle.

Un "tremplin" utilisé à bon escient

Le petit frère de Victor, son cadet de trois ans, est depuis quelques semaines un joueur de Denain Voltaire, actuel leader du classement. Un club qu’il compte utiliser « comme un tremplin ou une rampe de lancement », comme il nous l’expliquait dans une interview cet été. Alors forcément, il profite de chaque occasion pour se montrer.

Après deux premiers matchs discrets, Oscar Wembanyama s’est révélé lors de la victoire en Coupe de France contre Gravelines (16 points) mardi, avant de faire encore mieux ce vendredi 9 octobre contre Levallois, lors de sa toute première titularisation avec les Dragons.

17 points à 7/10 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), 5 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre : voilà une ligne statistique complète, à l’image de la famille Wembanyama.

Débuté par un alley-oop pour enflammer la salle, son match a continué avec des claquettes, des tirs en suspension, et même une célébration “too small” pour chambrer Solly Stansbury. Les highlights de cette rencontre à 23 d’évaluation — ce qui est bien sûr la meilleure de sa toute jeune carrière professionnelle — valent le coup :

🇫🇷 Quel match d’Oscar Wembanyama (2007) qui a fait son premier coup d’éclat en pro !



17 PTS | 5 REB | 2 AST | 2 STL | 8/10 FG



Le potentiel est tellement là…👀💎



🎥 - @denainvoltaire pic.twitter.com/QECGoJbXG6 — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) 10 octobre 2026

Un retard basket en train d'être rattrapé

« Oscar, on peut voir ses capacités. Mais on voit que c’est encore un jeune joueur dans son vécu du jeu. Il fait parfois des choses à contre-courant. Mais c’est normal, par rapport à son manque de vécu basket. S’il écoute son prochain coach, Thomas Andrieux à Denain, il va pouvoir épurer plein de choses dans son jeu, et devenir un joueur vraiment intéressant » nous disait son coach en équipe de France U20 cet été, Mickaël Hay.

Le Francilien est donc sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. Ce choix de descendre en ÉLITE 2 après Strasbourg lui permet en tout cas de rattraper son retard de formation, lui qui n’a commencé le basket qu’en 2021, après une jeunesse consacrée au handball.

Car Denain lui donne toutes les clés nécessaires à son développement, avec 17 minutes de moyenne depuis le début de saison, dans une équipe qui va jouer les premières positions de la division. En attendant la suite pour lui, qui pense « ne pas rester longtemps » en seconde division.