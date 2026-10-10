Derrière Patrick Beverley (18 points), Boulazac débloque son compteur face à la JL Bourg !
Betclic ELITE - Frustrés par deux fois en début de championnat, les Périgourdins signent leur première victoire en venant à bout de la JL Bourg. Les coéquipiers de Patrick Beverley ont fait preuve de caractère pour faire tomber le champion d'EuroCup, qui perd un nouveau joueur sur blessure…
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Crédit photo : GIGON PH
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La troisième fois a été la bonne pour le Boulazac Basket Dordogne. Frustrés à domicile par Roanne avant de s'incliner de manière tout aussi frustrante à Strasbourg, les Périgourdins ont signé, ce samedi, leur premier succès de la saison.
Un succès plein de caractère pour les joueurs d'Alexandre Ménard, tombeurs du champion d'EuroCup en titre bressan (84-73). Le Palio a par ailleurs pu rugir devant la première performance de référence au scoring de son meneur star : Patrick Beverley.
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Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
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