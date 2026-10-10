Derrière Patrick Beverley (18 points), Boulazac débloque son compteur face à la JL Bourg !

La troisième fois a été la bonne pour le Boulazac Basket Dordogne. Frustrés à domicile par Roanne avant de s'incliner de manière tout aussi frustrante à Strasbourg, les Périgourdins ont signé, ce samedi, leur premier succès de la saison.

Un succès plein de caractère pour les joueurs d'Alexandre Ménard, tombeurs du champion d'EuroCup en titre bressan (84-73). Le Palio a par ailleurs pu rugir devant la première performance de référence au scoring de son meneur star : Patrick Beverley.

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