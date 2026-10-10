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Quimper décolle enfin face à Gries-Souffel !

ELITE 2 - Dominants de bout en bout, les Béliers lancent leur saison face à une équipe alsacienne diminuée. Un premier succès signé Jay Heath et Phillip Russell, 23 points chacun.
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Résumé
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Quimper décolle enfin face à Gries-Souffel !
Les Béliers valident leur premier succès de la saison en ELITE 2
Crédit photo : Cécile Thomas
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Encore à la recherche de leur premier succès de la saison, les Béliers de Quimper ont débloqué leur compteur avec la manière ce samedi. Pour la réception de l'ASA, les hommes de Philippe Da Silva ont sorti le grand jeu pour un large succès : 90-67.

Quimper 90 - 67 Alliance Sport Alsace · ELITE 2 2026-2027 · 10/10/2026

Leaders

QuimperAlliance Sport Alsace
PTSPhillip Russell 23Petar Aranitovic 18
REBFlorian Pouaveyoun 9Louis Cassier 7
PDPhillip Russell 7Ludovic Beyhurst 5

Statistiques d'équipe

QuimperAlliance Sport Alsace
TIRS47,6 %33,3 %
3PTS8/287/28
LF22/3222/27
REB4236
RO129

Phillip Russell et Jay Heath combinent pour les Béliers

En clôture de la 3e journée d'ÉLITE 2, les Finistériens ont imprimé leur patte sur la rencontre dès ses débuts. Engagés défensivement, de quoi être en confiance de l'autre côté du terrain, les Bretons ont pris les devants très rapidement, faisant plier la formation alsacienne minute après minute. Un succès quimpérois qui porte notamment le sceau d'un duo inspiré : Phillip Russell (23 points, 7 passes décisives) et Jay Heath (23 points), qui terminent co-meilleurs marqueurs de la soirée.

Phillip Russell (Quimper) - Jay Heath (Quimper)

Phillip RussellJay Heath
PTS2323
REB32
PD71
IN14
CO01

Autre motif de satisfaction majeure pour l'Ujap : les premières apparitions de la saison de Nathan Cayo (13 points) et d'Anthony Da Silva (6 points), dont les retours dans la rotation apportent davantage de solutions et de tonus dans les choix du coach Philippe Da Silva.

Anthony Da Silva (Quimper) - Nathan Cayo (Quimper)

Anthony Da SilvaNathan Cayo
PTS613
REB24
PD41
IN02
CO00

Avec cette victoire nette et des retours notables, Quimper peut se permettre de lancer enfin une dynamique positive. De son côté, l'Alliance Sport Alsace passe en négatif en ce début d'exercice (1 victoire en trois matchs).

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Surtout, l'ASA doit composer avec une infirmerie bien remplie dans sa raquette. Un apprentissage à la dure pour Nemanja Bogavac, qui doit encore trouver les bons ressorts pour rester compétitif sur le long terme, malgré l'absence des ses intérieurs titulaires.

ELITE 2 - Journée 3
09/10/2026
DEN Denain
78 71
LEV Levallois
CHA Champagne Basket
87 59
AIX Aix-Maurienne
CAE Caen
90 77
HTV Hyères-Toulon
ROC La Rochelle
81 84
SCA SCABB
STB Le Havre
94 79
FOS Fos Provence
POI Poitiers
90 73
NAN Nantes
ROU Rouen
85 78
BLO Blois
ANT Antibes
89 85
ORL Orléans
VIC Vichy
81 93
EVR Evreux
10/10/2026
QUI Quimper
90 67
ASA Alliance Sport Alsace

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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