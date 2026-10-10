Encore à la recherche de leur premier succès de la saison, les Béliers de Quimper ont débloqué leur compteur avec la manière ce samedi. Pour la réception de l'ASA, les hommes de Philippe Da Silva ont sorti le grand jeu pour un large succès : 90-67.

Phillip Russell et Jay Heath combinent pour les Béliers

En clôture de la 3e journée d'ÉLITE 2, les Finistériens ont imprimé leur patte sur la rencontre dès ses débuts. Engagés défensivement, de quoi être en confiance de l'autre côté du terrain, les Bretons ont pris les devants très rapidement, faisant plier la formation alsacienne minute après minute. Un succès quimpérois qui porte notamment le sceau d'un duo inspiré : Phillip Russell (23 points, 7 passes décisives) et Jay Heath (23 points), qui terminent co-meilleurs marqueurs de la soirée.

Phillip Russell (Quimper) - Jay Heath (Quimper) Comparaison statistique entre deux joueurs Phillip Russell Jay Heath PTS 23 23 REB 3 2 PD 7 1 IN 1 4 CO 0 1

Autre motif de satisfaction majeure pour l'Ujap : les premières apparitions de la saison de Nathan Cayo (13 points) et d'Anthony Da Silva (6 points), dont les retours dans la rotation apportent davantage de solutions et de tonus dans les choix du coach Philippe Da Silva.

Anthony Da Silva (Quimper) - Nathan Cayo (Quimper) Comparaison statistique entre deux joueurs Anthony Da Silva Nathan Cayo PTS 6 13 REB 2 4 PD 4 1 IN 0 2 CO 0 0

Avec cette victoire nette et des retours notables, Quimper peut se permettre de lancer enfin une dynamique positive. De son côté, l'Alliance Sport Alsace passe en négatif en ce début d'exercice (1 victoire en trois matchs).

Surtout, l'ASA doit composer avec une infirmerie bien remplie dans sa raquette. Un apprentissage à la dure pour Nemanja Bogavac, qui doit encore trouver les bons ressorts pour rester compétitif sur le long terme, malgré l'absence des ses intérieurs titulaires.