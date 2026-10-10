Mulhouse domine Orchies : troisième victoire de suite pour les Mustangs !
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Choc annoncé en tête du classement de NM1, le match entre Mulhouse et Orchies n'a laissé que peu de place au suspense. Maîtrisant leur sujet de bout en bout, les Mustangs prolongent leur série de victoires ce samedi à domicile, avec un succès probant de 20 points sur le BCO (83-63).
Mulhouse Mustangs 83 - 63 Orchies · NM1 2026-2027 · 10/10/2026
Leaders
|Mulhouse Mustangs
|Orchies
|PTS
|Théo Rey 21
|Abdoulaye Sy 15
|REB
|Jean Vergez-Pascal 8
|Marius Balanca 6
|PD
|Marius Chambre 5
|Mounir Bernaoui 6
Statistiques d'équipe
|Mulhouse Mustangs
|Orchies
|TIRS
|46,9 %
|39,3 %
|3PTS
|13/32
|6/27
|LF
|10/16
|9/9
|REB
|34
|38
|RO
|11
|13
Mainmise de Mulhouse
Dès les premières minutes, les Mustangs ont pris les rênes de la rencontre pour ne plus jamais les lâcher. S'appuyant sur un premier quart-temps sérieux (22-16), Mulhouse a imposé son rythme physique et sa maîtrise collective. Les efforts d'Aboulaye Sy (15 points) et de Mounir Bernaoui (13 points) pour maintenir le club nordiste à portée, n'ont pas suffi.
Théo Rey (Mulhouse Mustangs) - Abdoulaye Sy (Orchies)
|Théo Rey
|Abdoulaye Sy
|PTS
|21
|15
|REB
|4
|6
|PD
|3
|2
|IN
|0
|1
|CO
|0
|0
Conservant toujours neuf longueurs d'avance à la pause, Mulhouse a fait sauter le verrou orchésien en seconde période. Pour cela, le collectif alsacien a pu s'appuyer sur un Théo Rey particulièrement tranchant en attaque avec 21 points. De son côté, Marius Chambre a fait parler sa polyvalence sur les lignes arrières : il signe 13 points, 5 passes décisives et 3 interceptions.
Marius Chambre (Mulhouse Mustangs) - Mounir Bernaoui (Orchies)
|Marius Chambre
|Mounir Bernaoui
|PTS
|13
|13
|REB
|2
|5
|PD
|5
|6
|IN
|3
|0
|CO
|0
|0
Mulhouse enchaîne ainsi un troisième succès consécutif en championnat, depuis son match avancé de la 6e journée face au SCABB Lab. De son côté, Orchies traverse une semaine plus délicate. Quatre jours après son élimination au deuxième tour de la Coupe de France face à Berck (74-68), le BCO concède un deuxième revers consécutif, le stoppant net dans son élan.
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