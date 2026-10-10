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Mulhouse domine Orchies : troisième victoire de suite pour les Mustangs !

NM1 - Les Alsaciens ont livré une prestation référence à domicile pour écarter un concurrent direct au haut de tableau. Impuissant, le BC Orchies concède son deuxième revers de la semaine.
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Résumé
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Mulhouse domine Orchies : troisième victoire de suite pour les Mustangs !
Marius Chambre et les Mustangs enchaînent un troisième succès de suite en NM1
Crédit photo : Guillaume Poumarède
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Choc annoncé en tête du classement de NM1, le match entre Mulhouse et Orchies n'a laissé que peu de place au suspense. Maîtrisant leur sujet de bout en bout, les Mustangs prolongent leur série de victoires ce samedi à domicile, avec un succès probant de 20 points sur le BCO (83-63).

Mulhouse Mustangs 83 - 63 Orchies · NM1 2026-2027 · 10/10/2026

Leaders

Mulhouse MustangsOrchies
PTSThéo Rey 21Abdoulaye Sy 15
REBJean Vergez-Pascal 8Marius Balanca 6
PDMarius Chambre 5Mounir Bernaoui 6

Statistiques d'équipe

Mulhouse MustangsOrchies
TIRS46,9 %39,3 %
3PTS13/326/27
LF10/169/9
REB3438
RO1113

Mainmise de Mulhouse

Dès les premières minutes, les Mustangs ont pris les rênes de la rencontre pour ne plus jamais les lâcher. S'appuyant sur un premier quart-temps sérieux (22-16), Mulhouse a imposé son rythme physique et sa maîtrise collective. Les efforts d'Aboulaye Sy (15 points) et de Mounir Bernaoui (13 points) pour maintenir le club nordiste à portée, n'ont pas suffi.

Théo Rey (Mulhouse Mustangs) - Abdoulaye Sy (Orchies)

Théo ReyAbdoulaye Sy
PTS2115
REB46
PD32
IN01
CO00

Conservant toujours neuf longueurs d'avance à la pause, Mulhouse a fait sauter le verrou orchésien en seconde période. Pour cela, le collectif alsacien a pu s'appuyer sur un Théo Rey particulièrement tranchant en attaque avec 21 points. De son côté, Marius Chambre a fait parler sa polyvalence sur les lignes arrières : il signe 13 points, 5 passes décisives et 3 interceptions.

Marius Chambre (Mulhouse Mustangs) - Mounir Bernaoui (Orchies)

Marius ChambreMounir Bernaoui
PTS1313
REB25
PD56
IN30
CO00

Mulhouse enchaîne ainsi un troisième succès consécutif en championnat, depuis son match avancé de la 6e journée face au SCABB Lab. De son côté, Orchies traverse une semaine plus délicate. Quatre jours après son élimination au deuxième tour de la Coupe de France face à Berck (74-68), le BCO concède un deuxième revers consécutif, le stoppant net dans son élan.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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