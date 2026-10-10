Choc annoncé en tête du classement de NM1, le match entre Mulhouse et Orchies n'a laissé que peu de place au suspense. Maîtrisant leur sujet de bout en bout, les Mustangs prolongent leur série de victoires ce samedi à domicile, avec un succès probant de 20 points sur le BCO (83-63).

Mainmise de Mulhouse

Dès les premières minutes, les Mustangs ont pris les rênes de la rencontre pour ne plus jamais les lâcher. S'appuyant sur un premier quart-temps sérieux (22-16), Mulhouse a imposé son rythme physique et sa maîtrise collective. Les efforts d'Aboulaye Sy (15 points) et de Mounir Bernaoui (13 points) pour maintenir le club nordiste à portée, n'ont pas suffi.

Théo Rey (Mulhouse Mustangs) - Abdoulaye Sy (Orchies) Comparaison statistique entre deux joueurs Théo Rey Abdoulaye Sy PTS 21 15 REB 4 6 PD 3 2 IN 0 1 CO 0 0

Conservant toujours neuf longueurs d'avance à la pause, Mulhouse a fait sauter le verrou orchésien en seconde période. Pour cela, le collectif alsacien a pu s'appuyer sur un Théo Rey particulièrement tranchant en attaque avec 21 points. De son côté, Marius Chambre a fait parler sa polyvalence sur les lignes arrières : il signe 13 points, 5 passes décisives et 3 interceptions.

Marius Chambre (Mulhouse Mustangs) - Mounir Bernaoui (Orchies) Comparaison statistique entre deux joueurs Marius Chambre Mounir Bernaoui PTS 13 13 REB 2 5 PD 5 6 IN 3 0 CO 0 0

Mulhouse enchaîne ainsi un troisième succès consécutif en championnat, depuis son match avancé de la 6e journée face au SCABB Lab. De son côté, Orchies traverse une semaine plus délicate. Quatre jours après son élimination au deuxième tour de la Coupe de France face à Berck (74-68), le BCO concède un deuxième revers consécutif, le stoppant net dans son élan.