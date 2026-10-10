Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Basket Landes et Charnay autoritaires pour lancer la 4e journée de Boulangère Wonderligue, Charleville vainqueur malgré le trouble au club

LBWL - En ouverture de la 4e journée de championnat, Basket Landes, Charnay, Lattes-Montpellier et Charleville-Mézières ont pris le meilleur sur leurs adversaires respectifs. Une soirée qui a vu Coline Franchelin porter encore les Flammes, qui naviguent dans une situation inconfortable depuis quelques jours.
|
Résumé
Écouter
Basket Landes et Charnay autoritaires pour lancer la 4e journée de Boulangère Wonderligue, Charleville vainqueur malgré le trouble au club
Basket Landes poursuit son bonhomme de chemin en tête de Boulangère Wonderligue
Crédit photo : Florentin Bruère
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Le champion n'a pas fait dans le détail. Opposé au promu La Tronche Meylan, Basket Landes s'est montré écrasant, tout comme Charnay sur le parquet de Toulouse. Succès plus suffocant en revanche pour Lattes-Montpellier, tandis que les Flammes Carolo continuent de bien tourner malgré la pénombre qui l'anime en coulisses… On fait le point sur les quatre premières rencontres du weekend !

Basket Landes déroule face à La Tronche Meylan

Les championnes de France en titre ont rapidement mis les pendules à l'heure à l'Espace François-Mitterrand. Bousculées durant les dix premières minutes par des Iséroises jouant libérées derrière Morgane Armant (14 points), Basket Landes a infligé un 22-8 avant la pause pour virer en tête (46-30).

Basket Landes 91 - 51 La Tronche Meylan · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 10/10/2026

Leaders

Basket LandesLa Tronche Meylan
PTSMariama Daramy 17Morgane Armant 14
REBMurjanatu Musa 10Ashunae Durant 6
PDMarie Pardon 5Tilise Boisseron 3

Statistiques d'équipe

Basket LandesLa Tronche Meylan
TIRS47,2 %31 %
3PTS5/173/14
LF18/2512/17
REB4735
RO137

La seconde période s'est transformée en démonstration collective pour sceller une victoire écrasante (91-51). Mariama Daramy a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 17 points, bien épaulée par le double-double de Murjanatu Musa (13 points, 10 rebonds). Basket Landes conserve ainsi son invincibilité au sommet du classement.

Charnay punit les largesses de Toulouse

En déplacement dans la Ville Rose, Charnay n'a laissé aucune chance au Toulouse Métropole Basket (37-79). Sur de bons rails dès l'entame (8-23, 10'), les Bourguignonnes ont infligé un foudroyant 34-4 dans le troisième quart-temps pour s'envoler définitivement (28-70, 30').

Toulouse M.B. 37 - 79 Charnay · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 10/10/2026

Leaders

Toulouse M.B.Charnay
PTSLaëtitia Guapo 9Mckenzie Forbes 16
REBLaëtitia Guapo 12Mayé Touré 12
PDDominique Toussaint 4Molly Kaiser 4

Statistiques d'équipe

Toulouse M.B.Charnay
TIRS25,9 %46,8 %
3PTS1/218/26
LF6/1613/16
REB4339
RO168

Dans le sillage de Mckenzie Forbes (16 points), Charnay décroche un succès très marquant : +42 points ! Pour Toulouse, qui a tenté de réagir avant la pause, la série s'aggrave avec une quatrième défaite de rang, plombée par une adresse en berne (25,9 % au tir) et une orgie de ballons perdus (29 pertes de balle).

Charleville-Mézières fait le travail à Landerneau

Pendant que le club ardennais traverse une tempête institutionnelle d'envergure — marquée par la mise en examen de cinq dirigeants, dont l'entraîneur Romuald Yernaux et la suspension de la directrice sportive Amel Bouderra dans le cadre d'une enquête pour escroquerie présumée —, les Flammes Carolo ont su faire abstraction du contexte sur le parquet de Landerneau (61-83).

Landerneau 61 - 83 Flammes Carolo · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 10/10/2026

Leaders

LanderneauFlammes Carolo
PTSHarmoni Turner 13Vaciana Gomis 18
REBMasseny Kaba 7Maia Hirsch 5
PDCaroline Hériaud 6Coline Franchelin 12

Statistiques d'équipe

LanderneauFlammes Carolo
TIRS36,8 %48,3 %
3PTS9/327/21
LF10/1018/21
REB3331
RO1413

Sur le terrain breton, la meneuse Coline Franchelin a encore livré une prestation magistrale, signant cette fois un double-double (11 points et 12 passes décisives). Bien relayée par Vaciana Gomis (18 points), l'équipe carolomacérienne a tiré profit des trop nombreux oublis locaux (25 balles perdues pour le LBB).

LIRE AUSSI

Les 13 points d'Harmoni Turner et les 12 de Masseny Kaba n'ont pas suffi à sauver les Louves d'un second revers à domicile. La Cimenterie n'est définitivement plus aussi imprenable que l'an dernier...

LIRE AUSSI

Lattes-Montpellier arrache la victoire contre Villeneuve-d'Ascq

La rencontre la plus indécise de la soirée s'est jouée dans l'Hérault, où le BLMA s'est imposé d'un souffle face à l'ESBVA-LM (62-61). Après avoir compté jusqu'à 16 points d'avance et viré en tête à la pause (37-29), les Montpelliéraines ont subi un retour en trombe des Guerrières, guidées par une Anna Ngo Ndjock étincelante (22 points, 4 rebonds, 6 passes, 5 interceptions).

Lattes Montpellier 62 - 61 Villeneuve d'Ascq · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 10/10/2026

Leaders

Lattes MontpellierVilleneuve d'Ascq
PTSSarah Cissé 14Anna Ngo Ndjock 22
REBSamantha Breen 11Steph Kostowicz 8
PDRomane Berniès 6Anna Ngo Ndjock 6

Statistiques d'équipe

Lattes MontpellierVilleneuve d'Ascq
TIRS33,9 %42,4 %
3PTS5/233/12
LF17/228/19
REB3738
RO910

Villeneuve-d'Ascq a même pris les commandes dans le money-time (53-54, 33') et s'est offert plusieurs balles de match. Mais Stella Colas a manqué ses lancers francs (1/6 dans cet exercice), à l'inverse d'une Romane Berniès présente dans les derniers instants. La cadre tricolore n'a pas tremblé pour préserver l'invincibilité des siennes, qui ont une nouvelle fois pu compter sur Sarah Cissé (14 points) mais aussi Garance Rabot (13 points)[13][16] et Sara Chevaugeon (12 points).

LIRE AUSSI

Avec le report du match entre Chartres et Angers, il ne reste qu'un match à jouer ce dimanche. Et quel match : l'ASVEL sera opposé à Bourges pour un duel qui promet, au vu des dynamiques des deux formations.

Charnay
Charnay
Suivre
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit