Le champion n'a pas fait dans le détail. Opposé au promu La Tronche Meylan, Basket Landes s'est montré écrasant, tout comme Charnay sur le parquet de Toulouse. Succès plus suffocant en revanche pour Lattes-Montpellier, tandis que les Flammes Carolo continuent de bien tourner malgré la pénombre qui l'anime en coulisses… On fait le point sur les quatre premières rencontres du weekend !

Basket Landes déroule face à La Tronche Meylan

Les championnes de France en titre ont rapidement mis les pendules à l'heure à l'Espace François-Mitterrand. Bousculées durant les dix premières minutes par des Iséroises jouant libérées derrière Morgane Armant (14 points), Basket Landes a infligé un 22-8 avant la pause pour virer en tête (46-30).

La seconde période s'est transformée en démonstration collective pour sceller une victoire écrasante (91-51). Mariama Daramy a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 17 points, bien épaulée par le double-double de Murjanatu Musa (13 points, 10 rebonds). Basket Landes conserve ainsi son invincibilité au sommet du classement.

Charnay punit les largesses de Toulouse

En déplacement dans la Ville Rose, Charnay n'a laissé aucune chance au Toulouse Métropole Basket (37-79). Sur de bons rails dès l'entame (8-23, 10'), les Bourguignonnes ont infligé un foudroyant 34-4 dans le troisième quart-temps pour s'envoler définitivement (28-70, 30').

Dans le sillage de Mckenzie Forbes (16 points), Charnay décroche un succès très marquant : +42 points ! Pour Toulouse, qui a tenté de réagir avant la pause, la série s'aggrave avec une quatrième défaite de rang, plombée par une adresse en berne (25,9 % au tir) et une orgie de ballons perdus (29 pertes de balle).

Charleville-Mézières fait le travail à Landerneau

Pendant que le club ardennais traverse une tempête institutionnelle d'envergure — marquée par la mise en examen de cinq dirigeants, dont l'entraîneur Romuald Yernaux et la suspension de la directrice sportive Amel Bouderra dans le cadre d'une enquête pour escroquerie présumée —, les Flammes Carolo ont su faire abstraction du contexte sur le parquet de Landerneau (61-83).

Sur le terrain breton, la meneuse Coline Franchelin a encore livré une prestation magistrale, signant cette fois un double-double (11 points et 12 passes décisives). Bien relayée par Vaciana Gomis (18 points), l'équipe carolomacérienne a tiré profit des trop nombreux oublis locaux (25 balles perdues pour le LBB).

Les 13 points d'Harmoni Turner et les 12 de Masseny Kaba n'ont pas suffi à sauver les Louves d'un second revers à domicile. La Cimenterie n'est définitivement plus aussi imprenable que l'an dernier...

Lattes-Montpellier arrache la victoire contre Villeneuve-d'Ascq

La rencontre la plus indécise de la soirée s'est jouée dans l'Hérault, où le BLMA s'est imposé d'un souffle face à l'ESBVA-LM (62-61). Après avoir compté jusqu'à 16 points d'avance et viré en tête à la pause (37-29), les Montpelliéraines ont subi un retour en trombe des Guerrières, guidées par une Anna Ngo Ndjock étincelante (22 points, 4 rebonds, 6 passes, 5 interceptions).

Villeneuve-d'Ascq a même pris les commandes dans le money-time (53-54, 33') et s'est offert plusieurs balles de match. Mais Stella Colas a manqué ses lancers francs (1/6 dans cet exercice), à l'inverse d'une Romane Berniès présente dans les derniers instants. La cadre tricolore n'a pas tremblé pour préserver l'invincibilité des siennes, qui ont une nouvelle fois pu compter sur Sarah Cissé (14 points) mais aussi Garance Rabot (13 points)[13][16] et Sara Chevaugeon (12 points).

Avec le report du match entre Chartres et Angers, il ne reste qu'un match à jouer ce dimanche. Et quel match : l'ASVEL sera opposé à Bourges pour un duel qui promet, au vu des dynamiques des deux formations.