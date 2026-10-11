Les Golden State Warriors ont sécurisé l'avenir de Brandin Podziemski. Selon ESPN, son agent Bill Duffy a confirmé samedi 10 octobre un accord portant sur cinq années supplémentaires et 110 millions de dollars. Cette prolongation, qui entrera en vigueur à partir de la saison 2027-2028, lui évite de devenir agent libre avec restriction l'été prochain.

Le contrat comprend une option mutuelle pour la dernière saison, en 2031-2032, ainsi qu'une clause prévoyant une prime en cas de transfert. Podziemski touchera encore 5,6 millions de dollars cette saison, avant de voir son salaire passer à 18,9 millions en 2027-2028, puis augmenter progressivement jusqu'à 25 millions lors de la dernière année.

Une prolongation pensée pour préserver les finances des Warriors

Golden State souhaitait conserver son jeune arrière sans compromettre sa marge de manœuvre financière. D'après ESPN, le montant de la première année constituait ainsi un élément important des négociations.

Le manager général Mike Dunleavy cherche notamment à préserver des liquidités pour l'été 2027, afin de pouvoir renforcer l'effectif autour de Stephen Curry. Avec cette prolongation, les Warriors pourraient encore disposer de 55 à 60 millions de dollars d'espace sous le plafond salarial, selon Bobby Marks, spécialiste des questions contractuelles à ESPN.

Just in: Golden State Warriors guard Brandin Podziemski has agreed to a five-year, $110 million fully guaranteed rookie-scale contract extension, agent Bill Duffy of WME Basketball tells ESPN. The deal includes a mutual option in the fifth year (2031-32) and a trade kicker. pic.twitter.com/yLwSmS1M2z — Shams Charania (@ShamsCharania) 10 octobre 2026

Sélectionné en 19e position de la Draft 2023, Podziemski était le premier choix effectué sous la direction de Dunleavy. Sa prolongation confirme la confiance que lui accorde la franchise.

Brandin Podziemski, un joueur apprécié de Steve Kerr

L'arrière sort de sa meilleure saison statistique en NBA, avec 13,8 points, 5,1 rebonds et 3,7 passes décisives de moyenne. Il a surtout disputé les 82 rencontres de saison régulière, une performance réalisée par seulement 18 joueurs dans toute la ligue en 2025-2026.

Son activité au rebond, sa lecture du jeu et sa capacité à provoquer des passages en force adverses constituent des qualités particulièrement appréciées par Steve Kerr.

« Brandin est un élément très important de notre équipe. Il rend les autres meilleurs. Il comprend le jeu », a expliqué l'entraîneur des Warriors, cité par ESPN.

Ses statistiques avancées témoignent également de son influence collective. Lors de sa première saison, Golden State avait inscrit 264 points de plus que ses adversaires directs lorsqu'il était sur le parquet. Ce différentiel était encore positif de 261 points l'année suivante.

Un rôle à retrouver aux côtés de Stephen Curry

La saison dernière, les absences prolongées de Stephen Curry et Jimmy Butler avaient contraint Podziemski à assumer davantage de responsabilités offensives. Malgré certaines difficultés dans ce registre, il avait retrouvé de l'efficacité en fin d'exercice.

Pour sa quatrième saison NBA, il devrait retrouver un rôle de deuxième créateur et débuter les rencontres aux côtés de Curry.

Cette prolongation intervient alors que Golden State doit composer avec plusieurs blessures importantes, notamment celles de Jimmy Butler et Moses Moody. Dans un effectif vieillissant, la régularité et la disponibilité de Podziemski représentent deux arguments supplémentaires pour miser sur lui à long terme.