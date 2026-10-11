La nuit des Français : Beringer enchaîne, Sarr reprend ses marques

Les Français ont de nouveau été nombreux à fouler les parquets NBA dans la nuit de samedi à dimanche, à l'occasion des rencontres de présaison. Joan Beringer s'est notamment distingué avec Minnesota, vainqueur de Miami (125-124), alors que Victor Wembanyama a livré une prestation complète contre Phoenix. À Washington, Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly ont participé à un succès après prolongation face à Detroit (114-108), sans particulièrement briller.

Joan Beringer confirme avec quatre contres face à Miami

Après ses 12 points et 7 rebonds contre Milwaukee, Joan Beringer a signé une nouvelle prestation intéressante face au Heat. Titulaire en l'absence de Rudy Gobert, laissé au repos, le jeune intérieur des Timberwolves a terminé avec 10 points à 5/6 aux tirs, 7 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et surtout 4 contres en 24 minutes.

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Son activité défensive a accompagné la courte victoire de Minnesota (125-124). Déjà auteur de plusieurs sorties encourageantes depuis le début de la préparation, Beringer continue d'accumuler du temps de jeu et de montrer ses qualités de protecteur de cercle.

Alexandre Sarr retrouve le terrain, Bilal Coulibaly discret

Washington a décroché sa deuxième victoire de présaison en dominant Detroit après prolongation (114-108). Pour sa première apparition depuis son opération du pied droit en juin, Alexandre Sarr a disputé 19 minutes, inscrivant 8 points à 3/5 aux tirs, avec 1 rebond et 1 contre.

AJ DYBANTSA LOB TO ALEX SARR



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Bilal Coulibaly a connu une soirée plus discrète. En 20 minutes, l'ailier français a compilé 3 points, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception. Il n'a tenté aucun tir en jeu, inscrivant ses trois points sur la ligne des lancers francs.

Rayan Rupert participe à la rencontre face à Boston

Titularisé avec Philadelphie face à Boston, Rayan Rupert a profité de 23 minutes de jeu malgré la lourde défaite des Sixers (144-106). L'arrière français a compilé 9 points, 5 rebonds et 2 passes décisives, mais a manqué d'adresse (2/8 aux tirs, dont 1/6 à 3-points). Une prestation contrastée pour Rupert, qui cherche à gagner sa place dans la rotation de Nick Nurse.

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Victor Wembanyama polyvalent malgré la défaite

Pour sa deuxième rencontre de préparation avec San Antonio, Victor Wembanyama a terminé avec 13 points, 7 rebonds, 6 passes décisives, 2 contres et 1 interception face à Phoenix.

Après ses 9 points et 6 rebonds contre Atlanta lors de sa première sortie, l'intérieur français a davantage participé à la création offensive des Spurs. Ses six passes décisives illustrent cette contribution dans une rencontre où les Spurs poursuivent leurs réglages collectifs avant la reprise de la saison régulière.