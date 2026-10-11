Élian Benitez, la mauvaise nouvelle est confirmée

« Un nouveau cauchemar à surmonter », tels sont les mots choisis par Élian Benitez dans sa story Instagram pour qualifier ce nouveau coup d’arrêt dès le début de la saison. La JA Vichy a annoncé ce samedi 10 octobre que son meneur sera éloigné des terrains « pour les prochains mois » en raison d’une blessure au genou nécessitant une opération chirurgicale, sans en préciser précisément la teneur.

Le Catalan avait déjà connu une longue indisponibilité la saison dernière. Victime d'une fracture du péroné dès la première journée de championnat à la mi-septembre 2025, il était resté éloigné des parquets jusqu'en février 2026 et avait dû suivre un long processus de rééducation, avant de revenir pour disputer les 17 derniers matchs (6 points à 37 % et 2,5 passes décisives).

Sur ses deux premières rencontres officielles de la saison 2026-2027, en Coupe de France puis en ÉLITE 2, il a cumulé 2 points et 1 passe décisive à chaque occasion. Le 11 septembre dernier, il avait inscrit 12 points lors d’un match de présaison à Nantes.

La story Instagram d'Elian Benitez. © DR

C’est une perte importante pour la JA Vichy, battue la semaine dernière à Levallois et ce vendredi à domicile contre Évreux, qui précise dans son communiqué qu’elle accompagnera Élian Benitez durant les différentes phases post-opération.