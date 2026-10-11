L’incroyable itinéraire de Jonathan Mesmacque, ce coach français champion du monde des clubs

27 septembre 2026. Les confettis pleuvent à l’intérieur du National Indoor Stadium de Pékin. La NBA G-League United vient de devenir la première équipe américaine à soulever la Coupe Intercontinentale FIBA ​​depuis les Maryland Terrapins en 1974, en venant à bout du Rytas Vilnius en finale (89-86).

Un titre qui n’a a priori aucun lien avec la France ni de près ni de loin ? Et bien si ! Dans le staff de l’équipe américaine figure un jeune assistant coach parti aux Etats-Unis dix ans plus tôt : Jonathan Mesmacque.

Jonathan Mesmacque (à droite), aux côtés de Devan Blair (assistant) et Mahmoud Abdelfattah (coach principal), staff vainqueur de la Coupe Intercontinentale FIBA 2026 avec la NBA G-League United. © FIBA

Mais comment ce Français de seulement 28 ans s’est-il retrouvé dans le staff de l’équipe de NBA G-League United et des Minnesota Timberwolves ? Pour comprendre, il faut remonter quelques années en arrière.

De l’INSEP à la NCAA

Tout commence dans la région d’Orléans. Né en Normandie d’un père nordiste et d’une mère originaire de Martinique, Jonathan Mesmacque fait ses premiers pas dans le basket dans le Loiret à l’âge de 6 ans. Il joue pour l’USM Olivet et le CJF Les Aubrais puis se fait remarquer par le Pôle espoirs du Centre, ce qui lui ouvre les portes de l’INSEP à 15 ans.

Lors de sa saison 2013-2014 au Pôle France, l'arrière partage le quotidien de la génération 1998 de Timothé Vergiat et Bathiste Tchouaffe, et aussi des précédentes de 1996 et 1997. Il goûte brièvement à l’équipe de France U17 avec Frank Ntilikina, Killian Tillie ou encore Yves Pons. Et c’est à Orléans qu’il termine sa formation entre 2014 et 2016, avec notamment une deuxième saison à 6,4 points, 1,8 rebond et 1,4 passe décisive de moyenne chez les espoirs.

Mais avant d’obtenir son bac avec mention en 2016, Jonathan - prononcez le "n" - a déjà en tête de partir aux Etats-Unis pour un double projet, comme l’ont fait avant lui les soeurs Tchangoué (Alexandra, Cécilia et Olivia), que la famille Mesmacque rencontre à l’époque d’Olivet.

« Avec mes parents, on a mis en place un plan autour de mes 13-14 ans pour que je puisse avoir les compétences basket et intellectuelles pour étudier aux Etats-Unis après mon bac et obtenir une bourse. Il fallait que mon niveau d’anglais soit assez haut pour partir », se remémore l’intéressé.

Entre deux années scolaires, il traverse une première fois l'Atlantique pour participer à des camps. À cette époque, il fait la connaissance d’un certain… Maxime Lefèvre, le nouveau coach du Paris Basketball, via Transatlantic Basketball, un organisme qui aide les jeunes français à s’établir aux Etats-Unis.

Après son bac, Jonathan Mesmacque finit par obtenir une bourse complète à Missouri Western State University, où il découvre la NCAA en deuxième division.

Jonathan Mesmacque lors de sa dernière saison universitaire, en 2020-21, avec les Griffons de Missouri Western State University. © DR

Un rêve NBA très vite devenu réalité

Sur les parquets, l’Orléanais porte le maillot des Griffons de 2016 à 2021, participant notamment au retour de l’université au tournoi national. « Pendant ces cinq années, j’ai joué pour trois coachs différents, tous avec de grandes valeurs humaines. Ils m’ont traité avec énormément de respect et de recul dans le sens où ils voulaient développer des hommes qui ont du succès dans la vie, pas seulement sur le terrain. J’ai dû apprendre à matcher l’énergie et les approches de chacun et ça m’a enrichi dans tous les sens du terme. »

En dehors, il obtient un bachelor en management et un master en business administration. Surtout, il se crée un cercle d’amis proches et rencontre Kaili, originaire du Colorado, celle qui va devenir sa femme en 2023.

Jonathan Mesmacque et sa femme Kaili. © DR

Un tout qui change sa trajectoire puisqu’il met un terme à sa carrière de joueur en marge de l’obtention de son diplôme universitaire en mai 2021.

« J’aurais pu revenir en France et tenter de faire ma place en pro mais j’avais vraiment l’impression que le basket m’invitait à passer de l’autre côté », souffle-t-il. « Alors un jour je suis rentré dans le bureau de mon coach à l’université et je lui ai dit ‘je veux aller en NBA’, mais dans un staff. J’étais prêt à faire n’importe quoi pour cela. »

Un rêve devenu réalité quelques mois plus tard. Son coach universitaire, Will Martin, ancien manager de Kentucky, champion NCAA en 2012 avec Anthony Davis et John Calipari notamment, fait alors jouer son énorme réseau en NBA et passe quelques coups de fil. « Je lui serai éternellement reconnaissant pour cela, il n’était pas obligé de m’aider », se souvient Jonathan Mesmacque, accompagné de sa profonde foi chrétienne à tout instant de sa vie.

Will Martin obtient l’information que l’ancien head equipment manager de Kentucky, devenu depuis celui des Minnesota Timberwolves, est en quête d’un nouvel assistant equipment manager. Une première porte s’ouvre : le Français fonce !

Petites mains, grands esprits

Au moment où tout ce beau monde entre en contact, un certain Maxime Lefèvre est passé d’assistant à Arkansas Little Rock et Texas Tech à head video coordinator aux… Timberwolves (en 2019). Les deux Frenchies se retrouvent ensemble à Minneapolis dès 2021.

Tout en bas de l’organigramme NBA, Jonathan Mesmacque découvre tout d’un monde dont il ignore encore les tenants et les aboutissants. Avant tout, son job est de prendre soin des autres : « Je m’occupais de leurs affaires, je faisais leur machine, j’étais une ressource de service au quotidien. »

Joueurs, head coach, assistants, staff médical, front office, general manager, scout… Le Français côtoie tout le monde et crée de nombreuses relations au sein de la franchise. Et il fait sa place dans l’endroit le plus sacré du sport de haut niveau : le vestiaire. « A 23 ans, je me retrouve dans un vestiaire NBA. C’est là que les joueurs parlent entre eux, qu’ils critiquent aussi, qu’ils peuvent être la version la plus authentique et relâchée d’eux-mêmes. »

Anthony Edwards, la superstar à développer aux Minnesota Timberwolves. © DR

Une entrée dans le grand monde remplie d’humilité. « Ça a été un vrai plaisir de faire ça. Ça m'a appris l’anticipation, l’organisation, le travail acharné aussi parce que quand tu es équipementier, tu es le premier à arriver et le dernier à repartir », se rappelle-t-il, en gardant un oeil sur son objectif d'intégrer un jour un coaching staff. « Un jour, le GM m’a donné un conseil. Pour arriver où tu veux arriver dans ta carrière, il faut un équilibre entre deux choses : être élite dans ce que tu fais et avoir un bon discernement pour exprimer aux autres tes attentes. »

C’est en mettant ce conseil en pratique, en exprimant aux Wolves sa volonté de mettre un pied à l’étrier dans le coaching et la vidéo, qu’il saisit une première opportunité en octobre 2022. Le Français doit entamer sa deuxième saison en tant qu’équipementier et prouver sa valeur à la franchise pour qu’elle accepte de le sponsoriser pour renouveler son visa. Mais quelques jours avant l’ouverture de la saison 2022-2023, un coordinateur vidéo des Wolves s’en va et la franchise de Minneapolis doit lui trouver un remplaçant en vitesse. Pas de temps d’organiser des entretiens : l’organisation est déjà au courant de ses ambitions et lui propose le poste de coordinateur vidéo.

De la vidéo au développement des joueurs chez les Wolves

La période d’essai de six semaines se transforme rapidement en vrai contrat, les Timberwolves le sponsorisent et Jonathan Mesmacque obtient sa première expérience au contact d’un coaching staff en NBA. Là encore, l’apprentissage se veut express. Il doit prendre en mains des logiciels vidéo, notamment l’incontournable SportsCode, mais également aider lors des workouts, prendre les rebonds et tout emmagasiner en peu de temps.

« À cet instant, je suis propulsé dans des meetings de coachs ultra expérimentés. Il faut être une éponge pour absorber tous les conseils, regarder des heures et des heures de vidéo », sourit-il après coup. « Tout est une question de détails. Il a fallu que j’apprenne à identifier des matchs, le processus de scouting de toutes les équipes NBA, être une ressource pour les assistants coachs qui demandent des conseils sur les systèmes... Cette expérience a complètement changé mon rapport au basket. »

Jonathan Mesmacque donne ses directives. © DR

Au fil des années, Jonathan obtient de plus en plus de responsabilités en vidéo, collabore davantage avec les assistants. En parallèle, il prend du galon dans le développement individuel des joueurs : « On me donne des workouts à faire tous les jours, je dois écrire des rapports sur les gars. »

Entre 2021 et 2026, il participe, dans l’ombre, à toutes les campagnes de play-offs NBA des Timberwolves de Chris Finch, avec notamment deux finales de conférence au sein de la redoutable conférence Ouest. En parallèle, il intègre le coaching staff lors des Summer League et il prend part au All Star Weekend en 2024. Autant d’expositions au très haut niveau mondial.

Le parcours des Minnesota Timberwolves en play-offs NBA depuis 2021

2021-22 : premier tour contre les Memphis Grizzlies (2–4)

2022-23 : premier tour contre les Denver Nuggets (1–4)

2023-24 : finale de conférence contre les Dallas Mavericks (1–4)

2024-25 : finale de conférence contre le Oklahoma City Thunder (1–4)

2025-26 : demi-finale de conférence contre les San Antonio Spurs (2–4)

Moment de libération dans le vestiaire des Timberwolves, le 20 mai 2024 : Jonathan Mesmacque célèbre avec Anthony Edwards et son coach individuel Chris Hines après la victoire contre Denver, où Minnesota a effacé un retard de 20 points pour se qualifier en finale de conférence. Le plus gros come-back de l’histoire des play-offs NBA sur un match 7. © DR

La French Touch à Minneapolis

La saison dernière, pour sa quatrième saison comme video coordinator, il forme un quatuor français inédit chez les Timberwolves avec l’assistant-coach Maxime Lefèvre, mais aussi Rudy Gobert et Joan Beringer. Deux big men dont il partage le quotidien à Minneapolis.

« Rudy, c’est le mentor de l’équipe. C’est quelqu’un de très généreux, concentré et humble. Ça ne se voit pas de l’extérieur mais il est très accessible. Et Joan, c’est comme mon petit frère, on est très connectés. Je me suis vu en lui dix ans plus tôt quand je suis arrivé aux Etats-Unis. Je l’ai aidé quand il n’avait pas d’appartement, quand il ne parlait pas bien anglais… Il y a quelques semaines, j’étais chez le concessionnaire avec lui pour acheter sa première voiture », s’amuse Jonathan Mesmacque.

Joan Beringer et Jonathan Mesmacque. © DR

A la rentrée, il fera un pas de côté avec les deux Français au profit d’un nouveau rôle au sein de l’équipe G-League de la franchise, les Iowa Wolves, avec lesquels il a obtenu une promotion. À partir de mi-octobre, il en deviendra le premier assistant et coordinateur défensif. Il devra notamment faire le lien entre le coach principal et les joueurs, principalement avec les two-way contracts, qui espèrent rester définitivement en NBA ou décrocher un contrat pro à l’étranger.

La Coupe Intercontinentale, la consécration avant la promotion

Une occasion de prendre son envol à 28 ans, après plusieurs années d’apprentissage, au côté de Mahmoud Abdelfattah, coach principal des Iowa Wolves. Le même homme qui, choisi pour coacher la NBA G-League United à la Coupe Intercontinentale, a naturellement proposé à Jonathan Mesmacque de l’accompagner dans la capitale chinoise.

Pour se donner toutes les chances de remporter la Coupe Intercontinentale, la NBA G-League United a d’abord disputé deux matchs d'exhibition contre les Shanghai Sharks fin août, avant de revenir deux semaines plus tard à Pékin pour le vrai tournoi. Et soulever le trophée après un parcours sans-faute qui l’a vu dominer au premier tour les Beijing Royal Fighters (119-89) et Boca Juniors (79-74), qui disposait notamment de trois internationaux argentins dirigés en sélection par… Pablo Prigioni, assistant des Minnesota Timberwolves. Puis les RSSB Tigers (114-95) en demi-finale et enfin le Rytas Vilnius, vainqueur sortant de la BCL, en finale (89-86).

« On savait qu’on avait une équipe suffisamment talentueuse mais c’est une autre chose de gagner en basket FIBA. Certains n’avaient jamais joué avec ces règles-là, donc il fallait anticiper pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions et créer de la cohésion. C’était une expérience incroyable et un gros avant-goût de ce qu’il va se passer cette année. Remporter une compétition FIBA, c’est un honneur », s’enthousiasme l’intéressé, à juste titre.

Finaliste en 2024 et 2025, la NBA G-League United a donc enfin soulevé le trophée. Une première pour une équipe américaine depuis… 52 ans, même s’il faut rappeler que la coupe n’a pas été mise en jeu entre 1988 et 2012 à l’exception de l’année 1996.

Jonathan Mesmacque et l’équipe NBA G-League United ont célébré leur titre intercontinental sur la muraille de Chine. © DR

De retour à ses habitudes aux Etats-Unis, Jonathan Mesmacque a retrouvé temporairement les Timberwolves pour le camp d’entraînement jusqu’au 15 octobre. Puis il va prendre part, comme premier assistant, à la saison de G-League des Iowa Wolves jusqu’à début avril, avant de revenir à Minneapolis dans le but d'aider le coaching staff en vue des play-offs.

Une sacrée ascension pour cet ancien de l’INSEP, prédestiné à une carrière de joueur, qui a réussi sa transition vers le coaching en faisant preuve d'opportunisme. « Tout ça est à la fois le fruit de mon travail et des relations qui m’ont aidé au bon endroit, au bon moment. L’un sans l’autre, ça ne marche pas », résume bien cet éternel reconnaissant, dont la carrière de coach ne fait que commencer.