Après Robin Pluvy, Cholet Basket devrait attirer Mohamed Sankhé

Alors que Robin Pluvy viendra gonfler les rangs des U21 choletais, Mohamed Sankhé (2,05 m, 18 ans) devrait compter parmi les nouvelles têtes de l’Académie Gautier Cholet Basket, selon nos informations. Le nouvel intérieur choletais, intéressant pour sa deuxième saison Espoirs avec les Metropolitans 92 (7,8 points à 50,3 % de réussite, 6,5 rebonds et 1,1 passe), devrait également intégrer le groupe professionnel via un contrat aspirant.

Arrivé au basket grâce à l’UNSS

Hasard ou coïncidence : il fera connaissance avec Régis Boissié, son futur coach en Espoirs, un peu plus tôt que prévu, lors des pré-sélections en équipe de France U18. Retenu par les championnats du monde de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) en Chine, il ne rejoindra la délégation tricolore que mi-juillet lors du stage des Bleuets, au CREPS Pays de la Loire.

Arrivé au ballon orange sur le tard, après une carrière de nageur avortée, il s’est justement pris au jeu lors d’une compétition UNSS alors qu’il était au collège et que bon nombre des jeunes de son âge avaient intégré des Pôles. Mais pas lui : l’Alsace de Bagnolet, Villemomble puis la CTC Sud Basket 93 et les Metropolitans 92, tout s’enchaîne rapidement pour le natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Jusqu’à s’attirer les compliments de Philippe Sudre, responsable du centre de formation des Mets 92 et coach des Espoirs. « S’il ne fait aucun doute qu’il signera professionnel un jour, il est impossible de prédire la suite, une carrière repose sur trop de paramètres », raconte-il sur le site du département de la Seine-Saint-Denis. Après son Ile-de-France natale, c’est désormais dans le Maine-et-Loire que s’écrira la suite de son histoire.