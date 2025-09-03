Après leur carton, Guerschon Yabusele et les Bleus font la Une de L’Équipe

Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a non seulement porté les Bleus vers la victoire contre la Pologne (83-76) avec 36 points, mais il s’est aussi retrouvé en Une du quotidien L’Équipe ce mercredi 3 septembre. Une consécration médiatique qui souligne l’importance de son match historique à l’EuroBasket 2025.

La réaction attendue

Deux jours après la défaite contre Israël, Guerschon Yabusele avait promis de rebondir. Sa réponse a été magistrale : 36 points, soit le troisième meilleur total de l’histoire d’un Français à l’EuroBasket, derrière Hervé Dubuisson (39 en 1985) et Yann Bonato (38 en 1995). Cette performance, au-delà de son poids sportif, a immédiatement trouvé un écho médiatique.

Une image forte en Une

Ce mercredi matin, les lecteurs de L’Équipe ont découvert une grande photo du capitaine tricolore en première page. Symbole d’un match référence, mais aussi du rebond collectif d’une équipe de France qui avait été critiquée après sa prestation contre Israël.

Être ainsi en Une du quotidien sportif de référence reste un signe fort : Yabusele a marqué un tournant dans la compétition, et son leadership est désormais mis en avant à l’échelle nationale.

« On a tous suivi son exemple »

Ses coéquipiers n’ont pas tardé à saluer cette performance. « Là, il a pris le lead comme il le fallait. Avec son énergie, avec sa parole. Même à la mi-temps, il nous a parlé. Il a dit qu’il fallait montrer plus de hargne. Et il ne l’a pas juste dit avec ses mots, il l’a montré sur le terrain. On a tous suivi son exemple », a confié Jaylen Hoard.

Elie Okobo a abondé dans ce sens : « Ce n’était pas un match égoïste. Il a pris les bons tirs, il a été agressif et défensivement, il a été génial. Nous avons besoin de lui à ce niveau. »

Une exposition qui compte

L’équipe de France est habituée aux coups de projecteur, mais une Une de L’Équipe n’est jamais anodine. Elle traduit l’impact d’un joueur et d’une équipe sur le moment sportif national. Pour Yabusele et les Bleus, c’est un symbole fort : après la déception, le rebond est là, et la campagne EuroBasket est relancée.