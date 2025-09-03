Recherche
Équipe de France

Élie Okobo, le meneur qu’il faut pour les Bleus ? « Il essaie de vraiment de tout organiser sur le terrain »

Équipe de France - Frustré en début de tournoi, Élie Okobo a livré son meilleur match en Bleu lors de la victoire de l’équipe de France contre la Pologne (83-76). Auteur de 14 points et 10 passes décisives, il a tenu le rôle de meneur gestionnaire, trouvé Guerschon Yabusele dans ses grands soirs et défendu avec intensité sur Jordan Loyd.
|
00h00
Elie Okobo a livré contre la Pologne ce qui est peut-être son meilleur match en carrière en équipe de France, dans un rôle de véritable meneur

Crédit photo : Julie Dumélié

Après un début d’EuroBasket frustrant, Élie Okobo (1,91 m, 27 ans) a signé mardi soir à Katowice sa prestation la plus aboutie en Bleu. Meneur gestionnaire et scoreur décisif, il a compilé 14 points et 10 passes décisives (pour une seule balle perdue en toute fin de match) lors de la victoire de l’équipe de France face à la Pologne (83-76). Signe de son impact positif, l’enfant des JSA Bordeaux a par ailleurs terminé avec le meilleur +/- de l’équipe (+13), loin devant Jaylen Hoard (+8).

Elie OKOBO
Elie OKOBO
14
PTS
3
REB
10
PDE
Logo EuroBasket
FRA
83 76
POL

 

Un rôle plus clair, une confiance retrouvée

Cantonné jusqu’ici à un rôle plus secondaire dans la mise en place du jeu, Elie Okobo a cette fois eu les clés de l’attaque tricolore. Utilisé en sixième homme mais laissé sur le parquet tout au long de la deuxième mi-temps, il a contrôlé le tempo, parfaitement alimenté Guerschon Yabusele (36 points) et défendu fort sur son coéquipier monégasque Jordan Loyd.

Après la rencontre, il a expliqué son état d’esprit : « Je suis satisfait de l’équipe, de ce qu’on a pu proposer ce soir. On a mis beaucoup plus d’intensité. […] Je suis content d’avoir participé de cette manière-là à cette victoire. » Plus à l’aise dans son rôle de meneur, il a apprécié de pouvoir « prendre le contrôle, jouer avec confiance » et « trouver Guerschon et aussi les intérieurs ».

Des choix décisifs dans le money-time

Si tout n’a pas été parfait (« La dernière balle perdue a été très vilaine », a-t-il reconnu), Okobo a assumé ses responsabilités dans le money-time. « Je me sentais toujours en confiance pour prendre ces tirs. Ce step-back, je le travaille depuis que je suis tout jeune. Je l’ai pris avec confiance, c’est rentré. »

Défensivement, il a aussi tenu son duel face à Loyd : « On se chambre tous les jours aux entraînements à Monaco. […] J’ai essayé de lui rendre la tâche difficile. Même s’il a mis 18 points, je pense que ça a été 18 points plus compliqués que ses 28 ou 32 des autres jours. »

Avec Fauthoux, la discussion puis le repositionnement

Le sélectionneur Frédéric Fauthoux, qui le connaît depuis ses jeunes années à l’Élan Béarnais, a confirmé ce repositionnement plus marqué au poste 1 : « C’était prévu depuis la blessure de Matthew (Strazel). On a deux vrais meneurs de jeu, Sylvain (Francisco) et Théo (Maledon). »

LIRE AUSSI

Si les deux hommes ont conservé une très bonne relation depuis qu’ils se sont croisés à l’EBPLO, Elie Okobo n’avait pas caché au sélectionneur sa frustration quant à son utilisation, plus au poste 2, sur la préparation et le début du tournoi. De plus en plus efficace en tant que meneur à Monaco, avec Mike James et Matthew Strazel dans un registre de scoreur / deuxième créateur, le Bordelais espérait tenir un rôle similaire sur l’Euro pour exprimer l’étendue de son basket. Mais parfois contraint par les annonces de système de Théo Maledon et Sylvain Francisco, pour eux mêmes ou d’autres joueurs, il n’avait pas eu jusqu’ici le rayonnement attendu, hormis lors d’un passage éclair contre Israël en deuxième mi-temps dimanche. Un match raté par l’ensemble de l’équipe qui a peut-être changé la donne, et contribué à ce repositionnement bénéfique. Du moins face à la Pologne, déjà.

Très disponible pour la presse lors de cet Euro, Elie Okobo semble avoir trouvé une maturité qui lui permet d'être encore plus performant sur les parquets
Très disponible et beaucoup plus loquace devant la presse lors de cet Euro, Elie Okobo semble avoir trouvé une maturité qui lui permet d’être encore plus performant sur les parquets (photo : Julie Dumélié)

Soutien du vestiaire

Ses coéquipiers n’ont pas manqué de souligner son impact. Jaylen Hoard a apprécié ses choix : « Il a été fort dans ses décisions de pick and roll, même avec moi, sur les short-rolls, les choses comme ça, il m’a donné plein de paniers faciles. Et il joue de mieux en mieux chaque match. »

Le capitaine Guerschon Yabusele a aussi mis en avant son rôle moteur : « Là on a eu un Elie des grands jours. Forcément, il a mis des shoots super importants, il a ramené le rythme, il défendait, il essaie vraiment de parler, de vraiment être sûr de tout organiser sur le terrain. […] Aujourd’hui, il a été incroyable. Forcément, sa performance a été super importante pour nous. »

Un déclic attendu ?

En préparation, Elie Okobo confiait vouloir « enfin être lui-même » en équipe de France, ce qui n’avait pas pu être le cas lors des précédentes campagnes (Euro 2022, Mondial 2023 et prépa des JO 2024), sous les ordres de Vincent Collet. Face à la Pologne, ce souhait s’est concrétisé. Plus serein, plus posé, il a montré qu’il pouvait être à la fois un gestionnaire et un scoreur. Pour les Bleus, c’est peut-être le signe que leur meneur a trouvé la formule au meilleur moment.

A Katowice,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
nico4nicolas- Modifié
Je suis d'avis que le jeu est moins fluide avec Elie en tant que meneur. Et c'est comme cela qu'il est le plus efficace car lorsqu'il joue sans la balle, il est plus effacé. Comme meneur, il porte beaucoup la balle, dribble énormément et l'équipe me semble moins collective. Alors oui, il fait la différence tout seul pour se créer un tir ou pour créer le décalage pour un coéquipier mais ce style de jeu me semble limité. Je ne remets pas en cause les qualités individuelles d'Elie Okobo, au contraire, c'est vraiment très fort de faire ce qu'il fait et ça permet de faire gagner certains matchs mais ça ne me plaît pas. Ca me fait penser à l'air Tony Parker (sans comparer les deux joueurs) où lorsque la star n'est pas dans un grand jour, les autres joueurs se regardent sans trouver de solution. Je suis certain qu'il y a eu des matchs où Parker n'a pas beaucoup scoré et que d'autres ont pris le relais. Objectivement, l'équipe de France semble être plus performante avec Elie sur le terrain mais subjectivement, je n'aime pas le jeu déployé lorsqu'il porte la balle. Ce commentaire ne fait état que du côté offensif. Sur le match contre la Pologne, Elie s'est donné comme rarement en défense et c'était plaisant à voir.
Répondre
(4) J'aime
thegachette
Assez d'accord, c'est un bon joueur, mais le ballon ne bouge pas beaucoup quand il est sur le terrain. Après les deux meneurs étant loin d'être convaincants c'est normal qu'il ait du temps de jeu.
Répondre
(0) J'aime
macroy
@nico4 : Complètement d'accord avec ton commentaire. Il faut reconnaître que le choix de Fauthoux de le faire jouer meneur a été fructueux d'autant que Maledon et Francisco ne sont pas au top en ce moment mais je pense que c'est une erreur sur plus long terme de le faire jouer complètement sur ce poste en sélection. Oui, il peut dépanner mais il dribble beaucoup trop, les autres sont statiques a le regarder faire mumuse et on perd en collectif. Il doit arriver en bout de chaine et surtout pas au début ! En plus, a la mène, il va perdre en énergie face a la pression adverse et donc en efficacité en scoring. Je reconnais a Fauthoux globalement un bon management, une pertinence dans ses changements mais je suis déçu par ce qu'il propose sur ses systèmes d'attaque et de défense : c'est pauvre ! Bien a toi.
Répondre
(0) J'aime
jeildo
En fait il est bon en meneur mais il faut l'associer avec un autre meneur :)
Répondre
(0) J'aime
jamesnaysmith
Quand on pense que certains voulaient qu'il saute à la place d'Hifi... Comment peut-on ne rien comprendre à ce point de ce jeu ?
Répondre
(1) J'aime
