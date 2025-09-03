Recherche
WNBA

Le trio français des Valkyries se rapprochent des playoffs WNBA, le Liberty de Johannès y est déjà

WNBA - Mené par son trio tricolore, les Golden State Valkyries ont enchaîné avec un 4e succès de rang lors de la réception du New York Liberty de Marine Johannès. Si cette dernière équipe est déjà qualifiée pour les playoffs, son bourreau s'en rapproche grandement.
00h00
Sep 2, 2025; San Francisco, California, USA; Golden State Valkyries guard Carla Leite (0) drives in against the New York Liberty during the fourth quarter at Chase Center. Mandatory Credit: Kelley L Cox-Imagn Images

Crédit photo : Kelley L Cox - Imagn Images

Les Golden State Valkyries de Janelle Salaün, Iliana Rupert et Carla Leite finissent fort la saison régulière de WNBA. À quelques matchs de la fin, l’équipe de la Baie est tout proche d’assurer sa qualification pour les phases finales de la Ligue, après une nouvelle victoire contre le New York Liberty de Marine Johannès (66-58).

– Journée 02/09/2025

Une 4e victoire consécutive pour Golden State

Golden State a très rapidement fait la différence face au champion en titre, en rentrant aux vestiaires avec quasiment 20 points d’avance (26-40). Sans Sabrina Ionescu, le Liberty n’a jamais pu revenir dans la partie, qui n’a pas pu compter sur une Marine Johannès adroite (3 points à 1/6 aux tirs). Ses compatriotes des Valkyries n’ont pas été beaucoup plus efficaces, mais cela a tout de même suffi, avec les 10 points de Janelle Salaün, les 7 rebonds d’Iliana Rupert ou encore les 3 passes décisives de Carla Leite.

Janelle SALAÜN
Janelle SALAÜN
10
PTS
3
REB
0
PDE
Logo WNBA
GOL
66 58
NYL

Une première historique en perspective

Le trio français de Golden State n’est pourtant pas étranger à la très bonne passe actuelle de l’équipe, qui a donc signé une 4e victoire consécutive en l’emportant contre New York. Globalement, depuis le mois d’août, les Valkyries affirment un bel état de forme, avec 10 victoires sur les 15 derniers matchs.

LIRE AUSSI

La franchise, créée cette année avec une expansion, pourrait devenir la première à rallier les playoffs dès sa première saison. Avec une poignet de matchs à jouer et une 6e place avec trois victoires d’avance sur les équipes non playoffables, la franchise de la Baie est bien parti pour. Une étape qu’a déjà validé le Liberty de Marine Johannès, 5e de la saison régulière.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
T-shirt offcourt

