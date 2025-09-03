Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Pozzecco révèle le porte-bonheur secret de l’Italie à l’EuroBasket

EuroBasket - Gianmarco Pozzecco dévoile comment les appels téléphoniques à Achille Polonara, hospitalisé pour une leucémie, sont devenus le rituel porte-bonheur de l'équipe nationale italienne lors de l'EuroBasket.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pozzecco révèle le porte-bonheur secret de l’Italie à l’EuroBasket

Gianmarco Pozzecco avec ses joueurs après la victoire contre l’Espagne

Crédit photo : FIBA

Le sélectionneur italien Gianmarco Pozzecco a révélé une tradition émouvante qui accompagne l’équipe d’Italie durant l’EuroBasket. Chaque match, l’entraîneur appelle Achille Polonara, actuellement hospitalisé à Valence pour soigner une leucémie myéloïde, dans un rituel devenu indispensable aux performances de la Squadra Azzurra.

LIRE AUSSI

Un rituel né de l’émotion et devenu superstition

Retenant ses larmes, Pozzecco a expliqué l’importance de ces appels pré-match : « Nous appelons Achille… Je l’ai appelé avant le match contre la Grèce, une heure avant le match, et j’ai dit Achille, je te rappellerai 30 minutes avant le match avec tous les gars dans le vestiaire. Et puis je l’ai appelé, et il n’a pas répondu. Je ne sais pas pourquoi, et nous avons perdu le match. »

Cette coïncidence malheureuse a transformé les appels en véritable rituel. « Puis je l’ai appelé avant le match contre la Géorgie et je lui ai dit qu’il devait répondre. Et il a répondu. Puis contre la Bosnie, pareil, et aujourd’hui pareil. Donc nous sommes à 100% quand il répond au téléphone avant le match », a confié le coach italien.

L’absence qui pèse sur le groupe italien

L’absence de Polonara se fait cruellement ressentir dans l’effectif italien. « Achille Polonara nous manque beaucoup », a admis Pozzecco, soulignant que la situation du joueur hospitalisé à Valence diffère de celle de Stefano Tonut, également absent mais pour blessure. « Ce n’est pas facile pour nous de penser à lui », a-t-il ajouté avec émotion.

Malgré les difficultés rencontrées face à l’Espagne, notamment un début de match compliqué avec 13 points de retard et sept minutes sans marquer, Pozzecco reste fier de ses joueurs : « Ces gars n’ont jamais abandonné, et nous nous sommes qualifiés, et maintenant nous allons à Riga. » L’entraîneur a également rendu hommage à l’Espagne, qu’il considère comme « la meilleure équipe d’Europe depuis 20 ans », tout en saluant le travail de Sergio Scariolo.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Espagne
Espagne
Suivre
Italie
Italie
Suivre
Grèce
Grèce
Suivre
Géorgie
Géorgie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00L’Espagne en danger, quel adversaire pour l’équipe de France en 1/8e de finale de l’EuroBasket ?
Gianmarco Pozzecco avec ses joueurs après la victoire contre l'Espagne
EuroBasket
00h00Pozzecco révèle le porte-bonheur secret de l’Italie à l’EuroBasket
EuroBasket masculin
00h00Avec France – Pologne, le groupe TF1 bat son record d’audience à l’EuroBasket
EuroLeague
00h00L’ASVEL programme douze matchs d’EuroLeague à la LDLC Arena
EuroBasket
00h00Les deux scénarios (dont un improbable) envoyant l’équipe de France à la première place du groupe
Présaison
00h00Pour sa première sortie en présaison, Paris l’emporte chez une équipe d’ÉLITE 2
yabusele france pologne
EuroBasket
00h00[Vidéo] La réponse du capitaine Guerschon Yabusele contre la Pologne
Antoine Dudit est le nouveau capitaine de Quimper
ELITE 2
00h00Un nouveau capitaine à Quimper
Frédéric Fauthoux et l'équipe de France sont allés chercher une grosse victoire chez la Pologne 1
EuroBasket
00h00ITW Frédéric Fauthoux : « On a retrouvé l’énergie qui nous caractérise »
Hugo Robineau va manquer le début de saison de Boulazac
Betclic ELITE
00h00Boulazac perd un joueur majeur et cherche déjà un remplaçant médical
1 / 0
Livenews NBA
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
1 / 0