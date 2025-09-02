Recherche
Équipe de France

« On a tous suivi son exemple » : le match record de Guerschon Yabusele relance les Bleus

Équipe de France - Deux jours après avoir reconnu ses difficultés contre Israël, le capitaine des Bleus a signé un match monumental face à la Pologne (83-76). Auteur de 36 points, il a porté l’équipe de France vers la victoire et marqué l’histoire de l’EuroBasket.
00h00
« On a tous suivi son exemple » : le match record de Guerschon Yabusele relance les Bleus

Guerschon Yabusele a redonné le sourire à l’équipe de France et ses fans, avec son carton face à la Pologne

Crédit photo : Julie Dumélié

Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a assumé son rang. Après la frustration contre Israël, le capitaine de l’équipe de France a signé une performance exceptionnelle face à la Pologne (83-76). Auteur de 36 points, il réalise le troisième meilleur total de l’histoire d’un Français à l’EuroBasket.

Le capitaine a répondu présent

Deux jours après la désillusion face à Israël, Guerschon Yabusele a livré la réaction que toute l’équipe attendait. Opposés à la Pologne pour rester en course pour la première place du groupe D, les Bleus se sont appuyés sur leur capitaine, étincelant de bout en bout. Avec 36 points inscrits, Yabusele a signé le troisième plus gros score d’un joueur tricolore dans l’histoire de l’EuroBasket, derrière Hervé Dubuisson (39 points en 1985) et Yann Bonato (38 points en 1995).

Un état d’esprit retrouvé

Auteur d’une véritable auto-critique pour son attitude après Israël, l’ailier-fort a transformé la frustration en moteur. « Oui, nous avons eu une conversation avec le coach et les joueurs pour m’impliquer dans le jeu. Je veux être agressif tout le temps pour l’équipe et pour moi-même, donner de l’énergie aux gars. C’est une victoire de l’équipe, c’est ce qu’on veut », a-t-il confié après la rencontre.

Son engagement ne s’est pas limité à l’attaque. Défensivement, il a multiplié les efforts, donnant le ton à ses partenaires. Elie Okobo, décisif et essentiel avec 18 points et 10 passes, a salué cette exemplarité : « Il nous avait dit qu’il voulait être un peu plus selfish et il a terminé avec 36 points. Mais ce n’était pas un match égoïste. Il a pris les bons tirs, il a été agressif et défensivement, il a été génial. Nous avons besoin de lui à ce niveau. »

« On a tous suivi son exemple »

Dans le vestiaire, l’impact du capitaine a marqué. Jaylen Hoard, son remplaçant direct, a raconté : « Là, il a pris le lead comme il fallait. Avec son énergie, avec sa parole. Même à la mi-temps, il nous a parlé. Il a dit qu’il fallait montrer plus de hargne. Et il ne l’a pas juste dit avec ses mots, il l’a montré sur le terrain. On a tous suivi son exemple. »

Pour Frédéric Fauthoux, le sélectionneur, ce match confirme ce qu’il espérait : « Ce sont de gros compétiteurs. On a parlé de son rôle de capitaine, parfois ça pèse. Mais là, il a fait une très grosse performance. »

Une performance historique

Avec 36 points, Yabusele égale Tony Parker (2007) et Hervé Dubuisson (1987) dans le classement des records français à l’EuroBasket. Il devient aussi le troisième joueur des Bleus à tenter 20 tirs ou plus dans un match continental, après Parker et Evan Fournier. Surtout, il a rappelé qu’il est le leader de ce groupe, capable de donner le rythme et l’énergie nécessaire pour que la France rebondisse. De quoi relancer les Bleus à l’Euro, qui joueront face à l’Islande ce jeudi leur dernier match de poule avant de s’envoler pour Riga, en Lettonie, afin de disputer les phases finales.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
ryosanada
Enorme des deux cotés du terrain. Il avait fait une déclaration très surprenante après le match de Dimanche contre Israel. Ca sortait un peu de nul part. Et ce soir il a remis les pendules à zéro avec son meilleur match en carrière. Sacré joueur. Ca change tout pour l'EDF avec un Guerschon à ce niveau. Il y'en a pas beaucoup des joueurs comme ca.
