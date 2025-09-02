Un Guerschon Yabusele record (36 points) porte les Bleus vers la rédemption !
Un peu plus de 48 heures après sa boulette contre Israël, l'équipe de France s'est parfaitement rattrapée. Portés par un immense Guerschon Yabusele, qui a explosé son record de points en sélection (36), les Bleus ont brisé l'invincibilité polonaise (83-76).
Guerschon Yabusele a battu son record avec les Bleus
Crédit photo : Julie Dumélié
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
