Équipe de France

Un Guerschon Yabusele record (36 points) porte les Bleus vers la rédemption !

Un peu plus de 48 heures après sa boulette contre Israël, l'équipe de France s'est parfaitement rattrapée. Portés par un immense Guerschon Yabusele, qui a explosé son record de points en sélection (36), les Bleus ont brisé l'invincibilité polonaise (83-76).
00h00
Un Guerschon Yabusele record (36 points) porte les Bleus vers la rédemption !

Guerschon Yabusele a battu son record avec les Bleus

Crédit photo : Julie Dumélié

Résumé et réactions à venir 

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
da_yeti
J’ai l’impression que Francisco n’est plus le même depuis la fin de match face à la Slovénie. Il semble très impacté mentalement par cette histoire. Il n’a plus son regard conquérant et ça se traduit dans son jeu qui n’est plus impactant. J’espère qu’il va vite mettre ça derrière lui surtout que le goal average avec la Slovénie ne devrait pas servir à nous départager.
jeanquille
Je suis assez d'accord avec toi sur les événements de cette fin de match mais sincèrement la défense de la Slovénie avec Doncic qui déséquilibre l'équipe vs Israël/Pologne qui défendent comme des morts de faim ... Sylvain est un bon meneur back up, à chaque fois qu'il a des responsabilités ça coince, à mon grand regret.
elmanu
Il shoote trop alors qu'il ne met rien. 3/20 à 3pts depuis le début de l'euro, 0/9 sur les 2 derniers matchs... C'est un vrai problème cette maladresse, les défenseurs reculent et il peut moins driver.
thegachette
Une bonne chose de faite. Je sais pas si c'est vraiment rassurant. Gagner contre la Pologne grâce à un Yabusélé record je sais pas si ça met vraiment en confiance pour la suite... Bon match des anciens et des grands : Yabusélé, Okobo,TLC, Jaiteh, Cordinier et Hoard. Plus difficile pour les jeunes et les meneurs. Des rotations plus serrées, et c'est pas plus mal...
lagiggz
Gagner contre la pologne chez eux avec bilal et zacc aussi mauvais je trouve ca encourageant
fussoire38
Très belle réaction d'équipe ! J'ai beaucoup aimé le match de Jaiteh, qui savait qu'il n'avait pas le droit de faire des fautes betes et rapides comme il est coutumier, et tout en défendant fort comme le reste de l'équipe. Hoard est vraiment le couteau suisse de cet équipe, ultra utile.
lagiggz
Jaiteh a été très utile mais faut arrêter le blurred sur les mains 😅
thegachette
Une bonne chose de faite. Je sais pas si c'est vraiment rassurant de gagner la Pologne grâce à un Yabu de légende à 36 pts. Bien pour les anciens qui ont sur être sérieux: Yabu, Jaiteh, Okobo, Cordinier, TLC et Hoard. Beaucoup plus compliqué pour les meneurs et jeunes de NBA...
raoulfonfrin
TLC ? Sérieusement ? Le gars ne met pas un pied devant l'autre !
karbonator63
quel match et quelles émotions! ils l'ont fait sans Sarr avec des joueurs en travers,BIlal et Zach mais un gros coeur et quelle défense en seconde mi temps...ILs se sont relayés sur Loyd et ont diminué son rendement (Okobo sait défendre en fait!) et attaquer , et distribuer :son meilleur match en bleu. Guershon a répondu et comment...Hoard fait un super Euro et Jaiteh s'est franchement bien débrouillé ce soir. on attend la suite avec impatience,merci les gars
chorale58
Guerschon is back !!! Tellement fiers de toi à Roanne Okobo très bon également Par contre certains sont très très inquiétants Même la victoire ne m’empêche pas de penser que jamais on ne doit partir "à la guerre " avec seulement 2 postes 5, JAMAIS !!!
derniermot
Ca tombe bien, il y en avait 3 dont un tweener, Hoard Encore heureux qu'au basket, on peut jouer 3-4 matchs avec un pivot à 25' Y a meme un truc dingue, les playoffs NBA ou ça joue deux mois tous les deux jours à grosso modo, dix max On en prend 12 justement pour eviter d'etre embetes avec les blessés
arden_lefort
Yabu! Capitaine Courage! IRRÉPROCHABLE! presque 50% des points... Quel match! Éprouvant, tendu. Les cadres ont été là, Jaïteh compris. Et Jaylen Hoard. Magnifique de justesse et de présence. Les jeunes ont participé malgré une adresse très discutable et toujours des fautes stupides mais c'est le métier qui rentre. Un grand bravo à Okobo qui fait taire les esprits chafouins. Pour la suite, l'absence de Sarr pèsera lourd dans les prochains jours. On peut dire que les circonstances ne jouent pas, depuis le début de la campagne préparation comprise, en faveur de notre équipe. Ce qu'ils font, avec toute l'imperfection observée jour après jour, est quand même à saluer.
da_yeti
Merci Guershon pour avoir montré la voie. Fini les hésitations en réception de gonfle, il a direct joué son jeu et marché sur la Pologne
silk
Bon ça c'est fait! On a beaucoup parlé du forfait de Poirier mais quand je vois le 4eme QT je me dis que Strazel manque aussi beaucoup à cette équipe, surtout quand je vois l'euro fantomatique que fait Maledon.
da_yeti
La victoire est là. Les gars ont montré leur caractère. Il reste encore une belle marge de progression dans la rigueur et l’intelligence de jeu
gomma- Modifié
Dans le cas (très probable) où France bat Islande et Pologne bat Belgique, alors 2 options : (1) Si Slovénie bat Israël, alors France 1er. (2) Si Israël bat Slovénie, alors France 3ème. PETITE PRÉCISION : Sans le lay-up de Francisco contre la Slovénie à la fin du match, dans l'option (2) ci-dessus, alors la France aurait terminé 2ème (et non 3ème) ... comme quoi ...
thetruth
La victoire est là et c'est le principal. Par contre, c'est inquiétant pour la suite. Une nouvelle perf à 30 pts pour gagner un match, un concours de tir à 3 pts, un pick and roll central et puis plus rien (Okobo lâche le ballon !!), défensivement on a du mal à tenir les équipes sous les 70 pts, on cumule les erreurs (ouverture de l'axe central, fautes sur les tirs, erreur de communication), bref cela sent le 1/8 de finale et puis s'en va. F. Fauthoux va devoir se bouger car on surnage par les exploits d'un joueur et vu le manque d'impact à l'intérieur à cause de son choix de sélection bizarre, on risque de le payer cher.
raoulfonfrin- Modifié
Cette fois-ci ils ne se sont pas liquéfiés dans le dernier quart temps. Belle réaction après la bouillie proposée dimanche mais c'est encore loin d'être fluide. Ras-le-bol fu concours de shoot à trois points. Il faut absolument trouver de l'alternance et varier le jeu, jouer la transition dès que possible. On a les armes pour le faire. Maintenant, go Slovenia !
jeanquille
Grand match de Elie Okobo, scorer + remplacement de nos deux meneurs. Son meilleur match en équipe de France pour moi. Guershon MVP. Cordinier ça triche jamais, comme au JO il sera là quand son heure viendra. Jaylen Hoard, un futur cadre de l'équipe de France si ce n'est déjà .. Coulibaly et Risacher, match difficile mais pas inattendu : premier match FIBA de ce niveau pour eux (ambiance, pression, etc). Perso je préfère les voir en feu pour les 1/8 et 1/4. Mam qui se met doucement au niveau mais on sent le capot ouvert .. Palmarès de TLC en équipe de France : des altercations, des commentaires et une tape sur la tête de Guershon à la fin du match. Peut être une place dans l'avion avec Strazel s'il repart comme prévu à la fin de cette poule. Maledon : fait ***** on pensait avoir au moins un vrai meneur pour les compet's à venir ... Francisco : bon meneur back up sur le poste le moins fournit en équipe de France, un match honnête. Ce sera juste en 1/4 voir 1/8. Hifi : l'eurobasket c'est pas l'eurocamp adidas ... Sinon de la bonne humeur. Si on veut faire quelque chose il va falloir monter le % à trois points. Quand on va se faire arroser par la Bosnie ou pire, l’Espagne ça va pas être la même qu'avec le bon joueur de Betclic Elite Olejniczak. Malgré tout merci aux Bleus et à Fredy Fauthoux pour cette grande défense et ce match, le travail finit toujours par payer ! Pour Fauthoux, les entraineurs de dep on vous enlève 10 joueurs de votre équipe (+ quelques forfaits et un refus pour cause de PMU) je voudrais bien vous y voir ...
derniermot
Regalade niveau suspense et Batum tjrs aussi excellent et juste aux coms, fan mais aussi critique quand il le faut.
le_xav
Vous le sentez venir qu'on va finir premiers... et qu'on va se prendre l'Espagne en quarts (si c'est encore mathématiquement possible) ?
macroy
Belle victoire avec un Yabu vraiment épatant, un Okobo a son niveau,Hoard ultra utile et Jaiteh très correct. Le 1er problème c'est que l'ensemble est hétérogène avec le reste du groupe pas vraiment au niveau. En fait l'ensemble des joueurs a du mal a être régulier d'un match a l'autre. Ce qui m’embête aussi c'est le collectif qui est rapidement défaillant. Il y a quelques belles séquences mais la grande majorité des paniers viennent d'exploits individuels et de paniers de contre attaque. Le 4 eme quart temps, la pièce est tombée de notre coté grace aux un contre un d'Okobo, mais les autres sont aux quatre coins et le regardent sans bouger,sans proposer de coupes ! C'est toujours des picks centraux qui sont proposés sur le porteur.. Pourquoi Fauthoux ne met il pas en place des systèmes simples pour servir Yabusele poste bas alors qu'il est chaud dans les 3 dernières minutes ? Pourquoi Guershon ne réclame t'il plus la balle ? Bref y a du boulot.
