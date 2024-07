Après une courte pige à Chartres, Keith Wright reste en NM1 avec Le Havre

Keith Wright (2,02 m, 34 ans) va rester en France la saison prochaine au STB Le Havre. Alors que l’intérieur américain sort d’une saison entre la Hongrie et l’Hexagone, à Chartres, ce dernier s’est engagé pour la saison 2024-2025 avec le club normand.

Un intérieur déjà acteur d’une montée en Pro B

Après deux saisons en Pro B, à La Rochelle et Évreux, Keith Wright a débuté cette saison dans les rangs de l’Atomerőmű SE, en première division hongroise. L’ancien étudiant d’Harvard (NCAA) tournait 10 points à 54,4% de réussite aux tirs (dont 48,4% de réussite à 3-points), 6,7 rebonds et 1,3 passe décisive pour 14,6 d’évaluation. Avant de finir la saison du côté de Chartres (NM1), où sa productivité a légèrement baissée (9,4 points et 6 rebonds).

Joueur expérimenté avec de nombreuses destinations dans son parcours, celui qui avait grandement contribué à la montée du Stade Rochelais en Pro B est un atout de taille pour l’équipe de Lauriane Dolt. Keith Wright fera la paire dans la raquette havraise avec Earvine Bassoumba, qui débarque de Caen après la remontée en Pro B.