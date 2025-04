Assémian Moularé a signé un contrat longue durée avec la JL Bourg

Alors qu’il avait été extrêmement sollicité l’été dernier (La Rochelle, Rouen, ASA, Pau et d’autres), Assémian Moularé (1,84 m, 22 ans) avait fait le choix de la stabilité en prolongeant deux ans à Vichy. Bien lui en a pris… Le natif de Clichy a complètement explosé avec la JAV et n’honorera pas sa dernière année de contrat au sein du club thermal, puisqu’il a été débauché par une grosse écurie de Betclic ÉLITE.

Ainsi, Assemian Moularé est la première recrue estivale de la JL Bourg, qui a misé sur lui sur le long-terme en lui faisant parapher un contrat de trois ans. Il rejoint ainsi Hugo Benitez, Maxime Courby (qui laisse cependant planer le doute sur son avenir), Khadim Kane, Kevin Kokila et Jean-Marc Pansa dans le giron burgien pour la saison 2025/26.

« Il peut être un Sylvain Francisco bis dans le profil »

Bien connu de Frédéric Fauthoux, qui l’accueillait parfois aux entraînement des Metropolitans 92 entre 2018 et 2020 lorsqu’il n’était encore que cadet, l’international ivoirien (vu à la Coupe du Monde 2023, avec un match à 7 points en 13 minutes face aux Bleus) est comparé à Sylvain Francisco par son coach actuel Dounia Issa. « Il a du jus dans les jambes : il a des qualités de vitesse, des qualités de création, des qualités défensives », énumérait-il en début de saison. « C’est un réel battant sur le terrain et un gros travailleur. On espère l’amener à un autre niveau de leadership et de gestion émotionnelle sur le terrain. S’il arrive à franchir ces caps-là, c’est un garçon qui peut être un Sylvain Francisco bis dans le profil. Cela peut évidemment paraître ambitieux, mais il y a vraiment des similarités dans leur jeu. »

Élu MVP du mois de janvier en Pro B par les lecteurs de BeBasket, bourreau de Boulazac en mars dernier avec un game-winner qui pourrait bien coûter le titre au BBD, Assemian Moularé a parfaitement répondu aux attentes de son coach cette saison. Rookie à 5,1 points de moyenne en 2022/23 avec Vichy, il tourne désormais à 13,4 points à 42%, 2,9 rebonds et 2,8 passes décisives sous les couleurs de la JAV, qui vit actuellement une folle remontée vers les play-in.

« Un parcours exemplaire à Vichy »

« Son parcours à la JA Vichy Basket est exemplaire », applaudit le président, Guillaume Sereaud. « En trois saisons, Assémian a démontré un état d’esprit irréprochable, une rigueur constante et une volonté permanente de progresser. Son travail quotidien, son sérieux et son engagement sur et en dehors du terrain ont été à la hauteur des exigences du haut niveau. Cette belle évolution est aussi le fruit d’un accompagnement de grande qualité, assuré par Guillaume Vizade d’abord, puis par Dounia Issa cette saison. Leur travail patient et exigeant a permis de révéler tout le potentiel d’Assémian, et de le préparer à franchir un cap important dans sa carrière. »

Une évolution et un profil qui en ont fait l’un des JFL les plus intéressants sur le marché de Pro B. Soit certainement une belle affaire pour la JL Bourg, qui espère reproduire la même affaire qu’avec Kevin Kokila, passé de la NM1 au statut de pivot titulaire d’un finaliste d’EuroCup sous les couleurs burgiennes.

