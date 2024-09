Auteur d’une préparation immaculée, Saint-Quentin veut rester « prudent »

La belle saison promue de Saint-Quentin ne semble pas être qu’un feu de paille. C’est en tout cas les belles promesses qu’a délivré la préparation estivale du club picard.

Réussir le switch vers la saison régulière

Invaincu en présaison (6 victoires), le SQBB a même impressionné par moments. La vérité d’une présaison se voit surtout à son contenu, plus qu’à son bilan comptable. Dans ce domaine, Saint-Quentin n’a pas à rougir, avec la progression au jour le jour de Nolan Traoré, le polyvalent Noah Kirkwood et un collectif déjà en place malgré un renouvellement de l’effectif. Et ceux alors que l’entraîneur Julien Mahé a dû bricoler pour son poste 1, avec l’absence de Lucas Boucaud et les pépins physique d’Enzo Goudou-Sinha et Nolan Traoré. De quoi donner satisfaction au technicien, comme il le soulignait auprès de L’Aisne Nouvelle, avec un brin de prudence également.

« La pré-saison a été riche d’enseignements, souligne Julien Mahé. Le groupe vit bien, même très bien, et l’alchimie entre les joueurs est palpable. Cependant, nous devons maintenant passer en mode saison régulière, car dès vendredi, le défi qui nous attend sera de taille. »

« Le potentiel est là »

Le son de cloche est en tout cas identique chez les joueurs, notamment Giovan Oniangue. Du haut de sa quinzaine d’années d’expérience en LNB, l’ancien joueur de Boulogne-Levallois est pourtant impressionné par les membres de son équipe.

« Le potentiel est là, j’ai rarement joué avec des talents aussi forts. Mais la différence entre une équipe qui fait de belles choses et celle qui accomplit de grandes choses, c’est un groupe qui se donne toujours à 100 % de ses capacités. »

Une intensité de tous les instants que Saint-Quentin a grandement appliqué la saison dernière, pour son retour dans l’élite. Et qu’il faudra s’efforcer à perpétuer pour sa seconde saison consécutive dans l’élite. Le 30 mars dernier, Pierre-Ratte et ses joueurs avaient su s’offrir une bien belle soirée en s’offrant l’AS Monaco. Un nouveau succès ce vendredi contre l’ASM transformerait les promesses de la présaison en certitudes pour l’exercice à venir.