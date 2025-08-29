Avec un effectif de « joueurs revanchards », l’ASVEL a effectué sa reprise : « J’espère que ce sera une de nos forces »

Dans le même timing que l’EuroBasket, l’ASVEL a lancé le coup d’envoi de sa reprise estivale. Et c’est avec une équipe au visage sérieusement retouchée que Villeurbanne prépare sa saison 2025-2026, avec pas moins de six nouvelles recrues.

« Que chacun ait envie de prouver sa valeur »

L’ASVEL a opéré un sacré remaniement à l’intersaison 2025. Contrainte par le départ de joueurs majeurs comme Théo Maledon (Real Madrid) ou Andre Roberson (Zénith Saint-Pétersbourg), la formation rhodanienne a dû rebâtir son effectif.

Dans une interview accordée au Progrès, l’entraîneur Pierric Poupet a notamment pris le temps de détailler les contours de son effectif, bien différent de la saison passée. « Il y a des joueurs revanchards qui ont tout à prouver et j’espère que ce sera une de nos forces cette année », souligne le technicien rhodanien. « Le souhait, c’est que chacun ait envie de prouver sa valeur. Certains sont décriés. Je suis sûr qu’ils auront envie de montrer qu’ils sont toujours là. Et qu’ils ont leur carte à jouer cette année avec nous. »

À l’ASVEL cette saison, l’on retrouve certains points communs à plusieurs joueurs : des plus ou moins jeunes, souvent français, qui ont pour la première fois leur chance en EuroLeague. L’on pense par exemple aux pivots Bodian Massa et Bastien Vautier, ainsi que les ailiers Armel Traoré et Zac Seljaas, ou encore le meneur Glynn Watson Jr. Mais également des revanchards comme le qualifie l’entraîneur villeurbannais, avec le double retour de Thomas Heurtel, à l’ASVEL et en EuroLeague, et un Nando De Colo qui voudra encore bien figurer à 38 ans pour sa possible dernière saison professionnelle.

En citant tout cela, on pourrait être tenté de dire que l’ASVEL a tenté beaucoup de paris cet été. Ce qui n’est pas un problème pour son entraîneur : « C’est l’image qu’on aura et on va l’affronter. Je pense que tous ces paris ont à cœur de montrer que ce ne sont pas forcément des paris. »

Les ambitions de l’ASVEL et Pierric Poupet :

« Être le plus compétitif possible sur les deux tableaux »

Place forte du basket français, l’ASVEL affiche logiquement des objectifs hauts placés malgré un effectif qui comporte des inconnus. Le club de Tony Parker a terminé le dernier exercice par une demi-finale des playoffs de Betclic ELITE (série perdue 3 à 1 contre Monaco). Un peu plus tôt, il a conclu sa saison européenne à la 15e place (sur 18) de l’EuroLeague (13 victoires – 21 défaites), en étant à un succès de son meilleur bilan en EuroLeague depuis son retour en 2019.

À l’heure de la reprise, à laquelle a pris part Amine Noua comme partenaire d’entraînement, Pierric Poupet ne fixe pas d’objectifs clairs et comptables, si ce n’est celui « d »être le plus compétitif possible sur les deux tableaux. »

Effectif de l’ASVEL pour la saison 2025-2026 :