Avec « une attitude de guerriers », Nanterre 92 s’est offert « une finale » pour le Final Four

Au sortir du match aller, Philippe Da Silva, l’entraîneur nanterrien, souhaitait revenir en Grèce pour y disputer une belle décisive. Son voeu a été exaucé par ses joueurs ce mercredi 16 avril, après l’avoir emporté lors de la rencontre retour de ce quart de finale de BCL contre l’AEK Athènes.

Malgré un début de match en faveur des Athéniens, Nanterre 92 a réalisé une prestation aboutie pour l’emporter de manière logique à l’arrivée (82-70). Benjamin Sene et William Howard ont été les grands bonhommes de la soirée, avec 40 points à eux deux. Retrouvez ci-dessous les réactions en conférence de presse de Philippe Da Silva et de l’ailier nanterrien.

Philippe Da Silva (entraîneur de Nanterre 92) : « Nous sommes très contents de cette victoire et de revenir en Grèce pour disputer une sorte de finale. Les joueurs ont fait un travail merveilleux pour prendre ce match. À chaque petite erreur, ils nous ont punis, comme dans le premier quart-temps. Nous avons commencé le match de manière trop tendre mais nous avons bien réagi, en encaissant seulement 9 points dans le 2e quart-temps. Ensuite, nous avons pu respirer un peu plus et mieux contrôler le rythme du match. Je suis très fier de l’attitude des joueurs ce soir. On a montré qu’on était des guerriers. On a vu une solidarité tout au long du match. »

William Howard (ailier de Nanterre 92) : « Nous avons fait le match que nous devions faire, même si nous avons eu un départ timide. Nous avons fait trois bons quart-temps après ça. Nous devons garder le même état d’esprit pour la semaine prochaine. Ce sera un match très difficile à l’AEK Athènes. On connaissait l’importance de ce match-là. Ce n’est pas tous les ans qu’on a l’opportunité de disputer ce type de matchs européens. »