Babacar Niasse explose son record en carrière

Il restait XX secondes à jouer lorsque XX a décalé Babacar Niasse dans le corner. Si le Castelroussin avait manqué la cible, Poissy aurait alors eu le ballon de la gagne et aurait pu enfoncer un peu plus le CCBM, déjà très mal en point en NM1 (1v-6d). Mais l’ailier de Chartres était dans l’un de ces soirs où rien ne peut lui arriver… Alors son ballon a transpercé le filet et lui a laissé exulter sa rage, toute salive dehors, après une première gestuelle « bonne nuit » à la Stephen Curry.

Le point d’exclamation parfait pour une soirée marquante pour l’ancien international juniors, descendu en Nationale 1 pour retrouver la confiance après deux saisons très délicates à l’échelon supérieur avec Denain et Orléans (4,3 points à 38% et 0,7 passe décisive).

+10 par rapport à son ancien record

Face à Poissy, l’ex-pensionnaire du centre de formation de l’Élan Chalon a explosé son record sur la scène professionnelle, autrefois de 22 points (face à Évreux en décembre 2024). En plus d’avoir été décisif, il s’est fendu de 32 points à 11/18 (dont 6/11 à 3-points), 2 rebonds, 1 passe décisive et 0 balle perdue en 35 minutes.

Il fallait bien une telle saillie offensive, la quatrième de la saison en NM1 (derrière les 41 points de Jules Gibey et les 33 du duo Kane Milling – Collin Turner), pour permettre à Chartres de relever la tête et d’accrocher sa première victoire de l’exercice à la maison, évitant ainsi au club eurélien de sombrer réellement dans la crise. Surtout en l’absence de Moulaye Sissoko, deuxième meilleur rebondeur de NM1 (13,7 points à 59% et 9,5 rebonds), blessé au genou et qui ne rejouera plus de l’année 2025…

Alors qu’il restait sur un soir à Meudon, avec seulement 3 points à 1/6 contre Val-de-Seine, Babacar Niasse tourne à 12,5 points à 45%, 2,8 rebonds et 1,4 passe décisive de moyenne depuis le début de saison.