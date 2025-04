Basket Landes à l’expérience contre l’ASVEL féminin, les Flammes Carolo résistent au BLMA

Après les qualifications de Tarbes et Charnay la veille, Basket Landes et les Flammes Carolo les ont rejoints dans le dernier carré des playoffs de La Boulangère Wonderligue ce mercredi 23 avril. Les demi-finales opposeront donc Basket Landes au CBBS et Charleville-Mézières au TGB.

Basket Landes a mieux terminé que l’ASVEL féminin

Entre Basket Landes et l’ASVEL féminin, tout était quasiment à refaire au match retour à Mitterand après une manche aller remportée par la plus petite des marges par le club landais (68-69). Encore une fois en mode diesel à l’allumage, l’équipe de Julie Barennes n’a cependant pas accusé un retard aussi important qu’à Gerland à la mi-temps (31-33). Et au moment où Destiny Slocum (16 points à 6/12 aux tirs) et Leïla Lacan (9 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 6 ballons perdus), ont accéléré vers la 30e minute, avec une série de 13 à 2 à cheval sur les 3e et 4e quart-temps, l’ASVEL féminin n’a pas réussi à suivre. La jeunesse villeurbannaise était trop juste en fin de match pour faire vaciller Basket Landes (69-61) et ainsi prolonger sa saison.

En demi-finale, Basket Landes défiera une autre équipe de la région Auvergne-Rhône-Alpes et véritable surprise de l’exercice 2024-25, Charnay.

Lattes-Montpellier a entrevu la qualif’, les Flammes Carolo s’en sont finalement sorties

Ce premier tour des playoffs de LBWL nous réservent décidément des scénarios dantesques. La série entre Lattes-Montpellier et les Flammes Carolo, dont ces dernières sont ressorties victorieuses, ne fait pas exception à cette norme des quarts de finale.

Virtuellement éliminées par le @BasketLMA pendant une grande partie du match, les @FlammesCarolo ont fini très fort pour décrocher leur qualification en demi-finale 🔥#LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/K5rfpmvIW7 — LFB (@basketlfb) April 23, 2025

Large vainqueur au match aller à la Guingette Arena (+18), Charleville-Mézières a pourtant bien cru voir son aventure se stopper dans l’Hérault. Constamment devant, jusqu’à +24 en début de dernier quart-temps (69-45), Lattes-Montpellier avait la voie ouverte vers la qualification pour le dernier carré. D’autant que Tiffany Clarke, la meilleure marqueuse carolo cette saison, ne pouvait plus aider son équipe avec ses deux fautes techniques. Mais avec de la résilience et une Léia Dongue intenable dans la raquette (9 points en QT4 sur ses 15 du soir), les joueuses de Romuald Yernaux ont su combler une partie de leur retard.

Suffisamment pour faire repasser l’écart sous les 18 points, l’avance du match aller, avec un score final de 80 à 68 pour Lattes-Montpellier, qui suffit au bonheur du finaliste de la Coupe de France. Qui ne retrouvera pas son futur adversaire de Bercy au stade des demi-finales des playoffs. Plutôt que se confronter une nouvelle fois au n°1 de la saison régulière, les Flammes Carolo auront un énorme coup à jouer face à Tarbes, tombeur surprise du Tango.