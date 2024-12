Blois redémarre mal après la trêve : « Perdre de cette manière-là, c’est honteux et décevant »

Après avoir démarré la saison par sept victoires en autant de matches, l’ADA Blois n’y arrive plus. Samedi soir pour la 14e journée de Pro B, l’équipe de David Morabito a signé sa troisième défaite de suite. Pourtant, les Blésois recevaient une équipe de Poitiers diminuée, avec notamment le forfait de Jonathan Jeanne (2,18 m, 27 ans). Mais cela ne les a pas empêché de mal démarrer puis de perdre 78 à 71. Pourtant, l’ADA devait se racheter après sa contre-performance contre Chartres avant la trêve.

« Après notre prestation nulle à Chartres et cette pause, je n’arrive même pas expliquer notre mauvais début de match (13-24, 10′) car on voulait vraiment bien se relancer », a regretté dans La Nouvelle République l’arrière Timothé Vergiat (1,88 m, 26 ans), qui, titulaire, s’est senti « doublement responsable ». Et si Blois s’est relancé en augmentant le rythme au deuxième quart-temps, l’écart à la pause (36-35) était minime du fait des nombreuses balles perdues. Au final, les locaux en ont égaré 25. « Le troisième quart-temps a été très haché et ensuite on a enchaîné les mauvais choix, en perdant beaucoup trop de ballons, alors qu’on a pourtant travaillé toute la semaine sur leur défense. Et pourtant, leur équipe n’était pas au complet. Donc perdre de cette manière-là, c’est honteux et décevant, en plus devant notre public avec trois défaites de suite devant eux… »

Descendue à la cinquième place du classement, avec 9 victoires et 4 défaites, l’ADA Blois aborde une grosse semaine avec un déplacement à Rouen – qui vient de marquer 100 points face à Champagne Basket – ce mardi puis la réception du deuxième, Roanne. « On va voir quel type d’équipe on est, si on est capable de répondre », poursuit Timothé Vergiat.