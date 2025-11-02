Recherche
ELITE 2

Blois signe sa meilleure prestation de la saison, Denain enchaîne une 3e victoire

ÉLITE 2 - Blois et Denain ont marqué cette soirée d’Élite 2 : l’ADA a signé sa victoire référence de la saison contre l’ALM Évreux (103-84) tandis que Denain est allé chercher un succès solide à Quimper (67-70), le troisième de suite.
00h00
Résumé
Écouter
Lucas Ugolin a brillé lors de la victoire de Blois contre Evreux

Crédit photo : Tuan Nguyen

L’ADA Blois a parfaitement réagi une semaine après sa déconvenue à domicile, en dominant largement l’ALM Évreux. Dans le même temps, Denain a confirmé sa bonne dynamique en l’emportant au money-time sur le parquet de Quimper pour une troisième victoire consécutive.

Blois, une semaine à deux victoires après le revers contre Rouen

A +6 au cœur du troisième quart (64-58, 26e), l’ADA Blois a appuyé sur l’accélérateur avec un 15-0 décisif pour boucler la période à +23 (84-61, 30e) et s’offrir un large succès (103-84). Portés par l’impact de Lucas Ugolin (19 points), l’énergie d’un cinq très jeune (passages marquants de Soulhac, Sconard, Boulefaa et Defoundoux) et des coups de chaud derrière l’arc (buzzer de Nottage en fin de 3e quart), les Blésois ont maîtrisé leur sujet. « C’est notre victoire la plus aboutie de la saison, notre match le plus cohérent qui n’était pas simple avec leur stratégie défensive qui aurait pu rendre la rencontre piégeuse », a assuré le coach David Morabito dans La Nouvelle République.

En face, malgré un grand Sean Miller-Moore (25 points), Évreux – privé d’Yvan Ouedraogo (protocole commotion) et vite handicapé par les fautes d’Alexis Tanghe – a fini par céder après avoir pourtant recollé avant la tempête. À noter la présence en tribunes de Tyren Johnson, ovationné au Jeu de Paume.

« On a fait jeu égal par séquences mais on manque de consistance et parfois de discipline », a résumé l’entraîneur ébroïcien Marc Namura, lucide sur la bascule du 3e quart, propos rapportés par Paris-Normandie. Évreux reste avant-dernier d’ÉLITE 2 avec 7 défaites en 9 matches, soit le bilan inverse de Blois (2e derrière le voisin orléanais).

– Journée 9

 

Denain, la passe de trois à Quimper

Dans une partie accrochée et parfois rugueuse, Denain a fini plus fort pour s’imposer à Quimper (67-70) et signer une troisième victoire consécutive. Les Nordistes avaient pris dix longueurs d’avance (47-57, 32e) avant de subir le retour d’un incandescent Jamar Abrams (24 points) qui a redonné l’avantage aux Béliers (61-60, 35e). Mais la fin de match a tourné en faveur des Dragons : rebonds offensifs précieux, défense solide et tir primé de Marcos Suka-Umu à 30 secondes du terme (67-70).

« C’était une guerre », a soufflé le coach denaisien Ali Bouziane, satisfait de la résilience de son groupe, cité par Le Télégramme / La Voix du Nord selon les comptes rendus locaux. Place désormais à la confirmation à domicile contre La Rochelle. Mais en attendant, les Nordistes remontent à une belle 6e place, avec 6 victoires et 3 défaites, alors que Quimper (14e) ne compte que 3 victoires (en 8 matches seulement).

– Journée 9
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
