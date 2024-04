Boris Dallo veut « envoyer un message à la ligue » avec Strasbourg à Bourg

Avant la rencontre capitale à Bourg-en-Bresse, Boris Dallo, ailier de la SIG Strasbourg, se veut résolument optimiste et déterminé. Dans un entretien accordé aux Dernières Nouvelles d’Alsace, Boris Dallo exprime clairement ses ambitions pour ce match décisif : « On a envie d’envoyer un message à la Ligue en regardant une équipe comme Bourg-en-Bresse les yeux dans les yeux. Tout est possible dans ce championnat. »

Le point-foward français, qui n’a jamais gagné en déplacement depuis son retour à Strasbourg, reconnaît l’importance de ce match pour son équipe. Malgré les difficultés rencontrées à l’extérieur, l’ancien joueur de Cholet est convaincu que la SIG peut relever le défi : « On ne doit pas être impressionné, faire des complexes. »

Six défaites sur les sept derniers matches de Betclic ELITE à l’extérieur

Les propos de Dallo reflètent l’état d’esprit combatif qui anime toute l’équipe strasbourgeoise. Massimo Cancellieri, l’entraîneur de la SIG, partage cette vision optimiste et souligne l’importance de l’approche mentale dans ce match : « On doit oublier le contexte et aborder ce match avec les idées claires. En fait, on doit avoir la même approche qu’à domicile. » Car au Rhénus, la SIG reste sur cinq succès consécutifs.



Massimo Cancellieri reconnaît également les défis à relever pour son équipe, notamment après une série de défaites à l’extérieur. Cependant, le technicien italien reste confiant dans les capacités de son équipe à surmonter ces obstacles et à réaliser une performance solide.

Dans un championnat où chaque match compte, la SIG Strasbourg est déterminée à faire ses preuves et à défier les attentes en s’imposant chez le récent finaliste de l’EuroCup. Avec des joueurs comme Boris Dallo affichant une mentalité combative, l’équipe est prête à relever le défi et à montrer sa vraie valeur sur le terrain.