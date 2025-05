Boulazac ou Blois : qui sera sacré champion de Pro B ce mardi ?

Depuis le week-end dernier, le suspense est largement éventé, mais il subsiste tout de même. À l’orée de la dernière journée, deux clubs peuvent encore être sacrés champions de Pro B ce mardi soir, et donc composter le premier billet pour la Betclic ÉLITE.

Il y a pourtant fort à parier que l’ADA Blois ne se fait plus beaucoup d’illusions. Depuis sa défaite à Pau vendredi, l’équipe blésoise sait qu’elle devra certainement passer par les playoffs pour retrouver la première division.

Boulazac immense favori…

Pour cause, l’ADA compte désormais une victoire de retard sur le leader, Boulazac, à qui le trophée tend les bras ce mardi. Le BBD dispose d’une voie royale avec la réception d’une équipe déjà reléguée, Chartres, dans un Palio bouillant. Une simple victoire suffira à couronner les Périgourdins, sans se soucier du résultat de Blois.

« C’est le match de l’année pour nous », assume Alexandre Ménard, fraîchement élu coach de l’année, au micro de La Dordogne Libre. « Le plus difficile, celui qu’on n’a pas encore gagné. Le vrai risque, c’est de tomber dans le piège de se dire que c’est fait. Les joueurs sont excités, ils y pensent déjà… Je ne suis pas sûr qu’ils dorment beaucoup en ce moment ! Mais il ne faut pas non plus jouer le match en amont. Il faut finir le job. On aura le temps de célébrer ensuite si tout se passe bien. »

… Mais Blois peut encore y croire

Si Chartres créé la sensation au Palio, Boulazac pourrait tout de même soulever le trophée en cas de défaite de Blois face au SCABB. Mais en cas de victoire de l’ADA combinée à un revers du BBD, c’est bien l’escouade de David Morabito qui basculera dans l’extase. Aucune équipe ne possédant le panier-average particulier sur l’autre, elles seraient alors départagées au panier-average général, déjà à la faveur de Blois. Le chemin est certes infime, mais il existe encore bel et bien pour l’ADA…