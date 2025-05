Bourges officialise quatre recrues, ses ambitions et son budget pour 2025-2026

Après une saison marquée par une première place en saison régulière de Wonderligue et un bon parcours en EuroLeague (Final Six), Bourges a manqué le coche en playoffs et en finale de Coupe de France. Ce lundi, la présidente Agnès Saint-Gès et son staff ont dressé le bilan, avant de se projeter sur 2025-2026, entre mercato, formation et ambitions renouvelées.

« Bien sûr, on espérait ramener des titres, mais il ne faut pas minimiser l’intégralité de notre saison sportive », a résumé Agnès Saint-Gès au micro du Berry Républicain. Le club aux 14 titres de champion de France a officialisé la signature de quatre nouvelles joueuses : Monique Akoa-Makani, Maeva Djaldi-Tabdi (toutes deux passées par Charnay), Elodie Naigre (Lattes-Montpellier) et Marie Paule Foppossi (Villeneuve-d’Ascq). Cette dernière s’est engagée pour trois saisons.

🆕 C’est solide, c’est athlétique, c’est explosif… et ça débarque au Prado ! Marie-Paule Fopossi rejoint le Tango Bourges Basket pour la saison prochaine ! 😃 👋 Bienvenue dans le Berry Marie-Paule ! #FiertéTango pic.twitter.com/urEnjpmcrE — Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) May 19, 2025

Deux jeunes du centre de formation, Mathilde Selle (1,90 m, 19 ans) (19 ans) et Alicia Tournebize (1,98 m, 17 ans), intègrent officiellement le groupe professionnel. La seconde, déjà appelée en Équipe de France, « va encore franchir un cap », selon Olivier Lafargue, toujours en poste avec l’ensemble de son staff, avec un budget stable de 3,6 millions d’euros.

Engagées en WNBA cet été, Kariata Diaby (1,93 m, 29 ans) et Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) rejoindront bien le groupe en cours de préparation. La première sera présente pour le tour préliminaire d’EuroLeague (17 et 24 septembre), alors que la seconde ira au bout de sa saison américaine.

Enfin, plusieurs départs sont actés : Pauline Astier rejoint Prague, Morgan Green s’envole pour le Mexique, tandis qu’Ana Maria Filip, Amy Okonkwo et Artemis Spanou quittent également le Berry.