Bourges : Six joueuses vont rester

A l’occasion de la célébration de la victoire en Coupe de France et la fête de fin de saison, le Tango Bourges Basket a confirmé une partie de son effectif 2024-2025.

Six joueuses de l’effectif de la saison écoulée, à savoir Ana-Maria Filip, Pauline Astier, Artemis Spanou, Alix Duchet, Laëtitia Guapo (après sa saison en 3×3) et Tima Pouye (à son retour de blessure) feront bien partie du groupe à la rentrée relate Le Berry Républicain. Comme annoncé, la jeune Alicia Tournebize (17 ans le 21 juillet) va intégrer le groupe professionnel qui sera renforcé par les intérieures Amy Okonkwo et Kariata Diaby. Cette dernière va remplacer la joueuse clé de l’effectif berruyer de ces deux dernières années, l’intérieure canadienne Kayla Alexander. Les autres départs connus sont ceux de Sarah Michel-Boury, Shay Colley, Kristen Mann, Anete Steinberga et Kamile Nacickaite. De quoi largement renouveler un groupe qui aura bien besoin d’un ou deux autres renforts pour aborder au mieux la saison 2024-2025, surtout avec la qualification en EuroLeague.