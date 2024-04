Cette saison, huit basketteuses professionnelles ont mis entre parenthèses leur carrière dans le 5×5 pour préparer le tournoi olympique de 3×3. Ces joueuses reprendront pour la plupart leur carrière dans le 5×5 une fois les Jeux olympiques passés.

Deux d’entre elles vont retrouver le club qu’elles avaient quitté en 2023. Laëtitia Guapo (1,82 m, 28 ans) retournera à Bourges où elle retrouvera Pauline Astier, Alix Duchet et un groupe largement renouvelé, avec les arrivées de Kariata Diaby et Amy Okonkwo. Anna Ngo Ndjock (1,76 m, 25 ans) fera son retour à Landerneau qui espère conserver sa place en LFB.

Hortense Limouzin avec Nell Angloma au BLMA

Autrement, Hortense Limouzin (1,65 m, 25 ans) et Myriam Djekoundade ont pris du galon lors de leur parenthèse 100% 3×3. La première rejoindra Lattes-Montpellier où elle composera une belle ligne arrière avec deux autres meneuses, Romane Bernies et Ana Suarez. La native de Paris affichait ses statistiques record en LFB avec Saint-Amand en 2022-2023. Au BLMA, elle pourra accompagner Nell Angloma (1,80 m, 18 ans), qui va commencer sa carrière professionnelle dans l’Hérault après une belle dernière saison au Pôle France (11,6 points à 36,5% de réussite aux tirs, 7,6 rebonds et 3,3 passes décisives en 30 minutes).

Quant à Myriam Djekoundade (1,85 m, 26 ans), elle retrouvera le Sud-Ouest. La native de Castres va s’engager à Basket Landes. Toutefois, elle a déjà évolué au sein d’une grosse cylindrée de la LFB puisqu’elle portait les couleurs de Villeneuve d’Ascq en 2022-2023, avant de se consacrer pleinement à la préparation des Jeux olympiques de 3×3.

Reste à savoir où évolueront Marie-Eve Paget, Marie Mane, Eve Wembanyama et Jodie Cornelie.