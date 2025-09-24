Bourges terrasse Vilnius et jouera bien l’EuroLeague cette saison !

Battu de onze points une semaine plus tôt par Vilnius, le Tango Bourges Basket n’a pas tremblé sous la pression de l’enjeu, et est largement parvenu à refaire son retard lors du barrage retour au Prado (89-59). Maeva Djaldi-Tabdi (1,87 m, 26 ans) et ses partenaires s’offrent ainsi une place dans le tableau principal de l’EuroLeague, après avoir atteint les quarts de finale l’an passé.

Bourges erase the 11-point deficit from the first leg and book their spot in the #EuroLeagueWomen Regular Season! 🔥 pic.twitter.com/t8rFPZVxWk — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) September 24, 2025

Conscientes du retard à combler après la contre performance du match aller, les Berruyères ont commencé la rencontre à plein régime en infligeant un 31-14 à leurs récipiendaires, sonnées par l’assaut du TBB. La suite n’était plus qu’une formalité avec une victoire de 40 points d’écart, alors que le coach de Bourges pouvait composer avec un effectif quasiment au complet. Alicia Tournebize et Mathilde Selle étaient de retour, tout comme Inès Pitarch-Granel. Maewenn Poilve était elle aussi disponible mais sans rentrer, ne laissant plus qu’une absente notable répertoriée : Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans), encore engagée avec le Mercury en playoffs WNBA.

Si ces retours ont été appréciés par le technicien, qui les a employés avec parcimonie, ce sont bien les joueuses majeures de Bourges qui ont guidé l’équipe dans cette démonstration de puissance. Maëva Djaldi-Tabdi était tout simplement inarrêtable dans la peinture, avec 26 points à 9/13 aux tirs et un incroyable +/- de 38. L’intérieure tricolore a formé une paire dévastatrice près du cercle avec Marie Paule Foppossi, qui signe un nouveau bon match avec 18 points à 7/10 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes.

La satisfaction de la soirée revient sans doute à Tima Pouye, qui s’est montrée à son avantage au Prado après son match raté la semaine passée (0 points en 21 minutes). L’arrière a cette fois répondu bien présente avec 15 points, et 7 rebonds et 2 interceptions pour pallier son manque d’adresse (4/10).

« On a pu leur rentrer dedans dès le début »

Mission réussie donc pour le Tango Bourges Basket qui, sous les yeux de plus de 3000 spectateurs vêtus d’orange, valide son billet pour le tableau principal de l’EuroLeague sur un score fleuve (89-59). Après s’être hissées jusqu’en quart de finale de l’édition précédente, une élimination dès le tour préliminaire aurait sonné comme un affront pour l’historique. Au micro du diffuseur France 3 Centre-Val-de-Loire, la MVP de la rencontre Maeva Djaldi-Tabdi a exprimé son “soulagement” après la rencontre, qu’elle “attendait avec impatience. On n’était pas assez prête au match aller, mais au retour on a pu leur rentrer dedans dès le début”.

Le plus dur commence maintenant, avec notamment une confrontation face à l’USK Prague d’une certaine Pauline Astier en poules, mais aussi Gérone et Gdynia. “C’est bien d’y être, mais maintenant on espère pouvoir faire quelque chose en EuroLeague”, ambitionne-t-elle.