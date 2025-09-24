Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
G-League

Bryan George quitte le staff des Atlanta Hawks pour une promotion en G-League

NBA - Le technicien français de 36 ans Bryan George évolue vers un poste d'entraîneur adjoint chez les College Park Skyhawks. Une promotion qui le rapproche du terrain après deux saisons comme assistant vidéo chez les Hawks, et un EuroBasket en tant qu'assistant du sélectionneur Frédéric Fauthoux.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bryan George quitte le staff des Atlanta Hawks pour une promotion en G-League

Assistant de Frédéric Fauthoux en Bleu et analyste vidéo en NBA, Bryan George prend un rôle plus conséquent en G-League.

Crédit photo : Julie Dumélié

Bryan George s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière NBA. Selon les informations de Basket USA, l’entraîneur français va quitter son poste d’assistant vidéo chez les Atlanta Hawks pour rejoindre les College Park Skyhawks en tant qu’entraîneur adjoint dès la rentrée prochaine.

Un rôle plus opérationnel en G-League

Membre de la cellule DAV (développement individuel, assistanat et vidéo) des Atlanta Hawks depuis 2023, le technicien de 36 ans a fait le choix de se rapprocher du terrain. Les College Park Skyhawks, formation affiliée aux Hawks qui a terminé à la 9e place de l’Est la saison dernière avec un bilan équilibré de 17 victoires pour 17 défaites, lui offriront un rôle plus opérationnel.

Ce changement de poste est perçu comme « une étape dans sa carrière » selon son entourage d’après les témoignanges recueillis par nos confrères, avec « davantage de responsabilités que celles d’un assistant vidéo ». Pour le Guyano-Breton, cette promotion représente une opportunité de mettre en pratique son expertise technique dans un contexte plus proche de l’action.

Une évolution cohérente avec son parcours en équipe de France

Cette nomination intervient alors que Bryan George a également gravi les échelons en équipe de France. Déjà promu deuxième adjoint de Frédéric Fauthoux chez les Bleus, où il officiait comme assistant vidéo depuis 2017 auprès de Vincent Collet, il occupera ainsi des fonctions similaires des deux côtés de l’Atlantique.

En dernière année de contrat avec la franchise géorgienne, l’ancien assistant vidéo de l’ASVEL poursuit méthodiquement son objectif : monter dans la hiérarchie pour devenir assistant coach dans une franchise NBA avec un rôle majeur. Cette expérience en G-League constitue un tremplin naturel vers les ambitions du technicien français dans la grande ligue américaine.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
G League
G League
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
johnwhite
Espérons qu'il y arrive car les places sont chères. Il faut-être au bon endroit au bon moment afin de rencontrer le où les bonnes personnes qui te feront confiance.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague Féminine
00h00Bourges terrasse Vilnius et jouera bien l’EuroLeague cette saison !
Présaison
00h00Pauline Astier cartonne avec Prague avant d’affronter Villeneuve-d’Ascq en SuperCoupe
Basketball Champions League
00h00Incroyable performance de Chalon, qui s’offre Murcie et se qualifie pour la Champions League !
G League
00h00Bryan George quitte le staff des Atlanta Hawks pour une promotion en G-League
Adama Bal n'a tourné qu'à 3,4 points de moyenne avec la SIG Strasbourg en préparation
Betclic Élite
00h00Strasbourg et Adama Bal se séparent déjà
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
ELITE 2
00h00La Chorale de Roanne privée de sa salle pendant plus de quinze jours
Betclic ELITE
00h00« Un pas historique pour le basket français » : huit arbitres deviennent professionnels
Basketball Champions League
00h00Cholet connait son dernier adversaire en BCL
Frédéric Fauthoux a connu un échec pour sa première campagne à la tête de l'équipe de France
EuroBasket
00h00« Tout n’est pas à jeter » pour Frédéric Fauthoux après l’EuroBasket 2025
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
1 / 0