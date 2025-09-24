Bryan George quitte le staff des Atlanta Hawks pour une promotion en G-League

Bryan George s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière NBA. Selon les informations de Basket USA, l’entraîneur français va quitter son poste d’assistant vidéo chez les Atlanta Hawks pour rejoindre les College Park Skyhawks en tant qu’entraîneur adjoint dès la rentrée prochaine.

Un rôle plus opérationnel en G-League

Membre de la cellule DAV (développement individuel, assistanat et vidéo) des Atlanta Hawks depuis 2023, le technicien de 36 ans a fait le choix de se rapprocher du terrain. Les College Park Skyhawks, formation affiliée aux Hawks qui a terminé à la 9e place de l’Est la saison dernière avec un bilan équilibré de 17 victoires pour 17 défaites, lui offriront un rôle plus opérationnel.

Ce changement de poste est perçu comme « une étape dans sa carrière » selon son entourage d’après les témoignanges recueillis par nos confrères, avec « davantage de responsabilités que celles d’un assistant vidéo ». Pour le Guyano-Breton, cette promotion représente une opportunité de mettre en pratique son expertise technique dans un contexte plus proche de l’action.

Une évolution cohérente avec son parcours en équipe de France

Cette nomination intervient alors que Bryan George a également gravi les échelons en équipe de France. Déjà promu deuxième adjoint de Frédéric Fauthoux chez les Bleus, où il officiait comme assistant vidéo depuis 2017 auprès de Vincent Collet, il occupera ainsi des fonctions similaires des deux côtés de l’Atlantique.

En dernière année de contrat avec la franchise géorgienne, l’ancien assistant vidéo de l’ASVEL poursuit méthodiquement son objectif : monter dans la hiérarchie pour devenir assistant coach dans une franchise NBA avec un rôle majeur. Cette expérience en G-League constitue un tremplin naturel vers les ambitions du technicien français dans la grande ligue américaine.