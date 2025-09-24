La Chorale de Roanne privée de sa salle pendant plus de quinze jours

Victorieuse d’Aix-Maurienne (79-73) puis de Rouen (76-65) en match avancé. de la 3e journée d’ÉLITE 2, la Chorale de Roanne a bien fait d’engranger à la maison tant qu’elle le pouvait, car les prochaines semaines risquent d’être longues.

L’équipe ligérienne ne retrouvera désormais pas son public avant le 17 octobre, dans plus de trois semaines, contre Quimper. D’ici là, les hommes de Thomas Andrieux vont enchaîner trois déplacements particulièrement délicats : à Gries, à Orléans puis à Caen.

Un tournoi de tennis à Vacheresse

Pour cause, la Halle Vacheresse va accueillir un tournoi de tennis du 5 au 12 octobre, l’Open Auvergne-Rhône-Alpes de Roanne. Sachant que les préparatifs au sein de l’enceinte vont démarrer dès la semaine prochaine, les Choraliens vont devoir apprendre à vivre loin de leurs bases. Ainsi, Le Progrès annonce que leurs séances d’entraînement seront désormais délocalisées au Coteau, ville de la périphérie roannaise.