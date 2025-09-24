Recherche
ELITE 2

La Chorale de Roanne privée de sa salle pendant plus de quinze jours

En raison d'un tournoi de tennis à la Halle Vacheresse, la Chorale de Roanne ne pourra pas utiliser sa salle avant la mi-octobre et va être contrainte de s'entraîner dans la commune attenante du Coteau.
00h00
La Chorale de Roanne privée de sa salle pendant plus de quinze jours

La Chorale de Roanne ne retrouvera pas sa Halle Vacheresse avant la semaine du 13 octobre

Crédit photo : Nolhan Joanin / Chorale Roanne Basket

Victorieuse d’Aix-Maurienne (79-73) puis de Rouen (76-65) en match avancé. de la 3e journée d’ÉLITE 2, la Chorale de Roanne a bien fait d’engranger à la maison tant qu’elle le pouvait, car les prochaines semaines risquent d’être longues.

L’équipe ligérienne ne retrouvera désormais pas son public avant le 17 octobre, dans plus de trois semaines, contre Quimper. D’ici là, les hommes de Thomas Andrieux vont enchaîner trois déplacements particulièrement délicats : à Gries, à Orléans puis à Caen.

Un tournoi de tennis à Vacheresse 

Pour cause, la Halle Vacheresse va accueillir un tournoi de tennis du 5 au 12 octobre, l’Open Auvergne-Rhône-Alpes de Roanne. Sachant que les préparatifs au sein de l’enceinte vont démarrer dès la semaine prochaine, les Choraliens vont devoir apprendre à vivre loin de leurs bases. Ainsi, Le Progrès annonce que leurs séances d’entraînement seront désormais délocalisées au Coteau, ville de la périphérie roannaise.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
coquio86
MERDALORS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Répondre
(0) J'aime
